هجوم أرامكو.. أسعار النفط تحقق أكبر صعود يومي منذ حرب الخليج

أدى الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية، إلى صعود أسعار النفط اليوم الإثنين، بعدما توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية.

أكبر صعود يومي

خام برنت سجل أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991.

العقود الآجلة لخام برنت قفزت بنسبة 19.5%، لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل خلال تعاملات اليوم، في أكبر مكسب منذ 14 يناير/كانون ثاني 1991.

بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 66.20 دولارًا للبرميل بزيادة 5.98 دولارات أو 9.9% مقارنة بالإغلاق السابق.

خلال تعاملات اليوم قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لما يصل إلى 15.5%، لتصل إلى 63.34 دولارا للبرميل، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو/حزيران 1998.

بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 59.73 دولارا للبرميل بزيادة 4.88 دولارات أو 8.9 %.

ربما يصعد سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستعد السعودية طاقتها الإنتاجية الكاملة من النفط، بعد الهجوم يوم السبت على المنشأتين النفطيتين التابعتين لأرامكو، بحسب رويترز.

توقف إنتاج نحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميًا من الخام السعودي يوم السبت بعد هجمات شنتها طائرات مسيرة، وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها.

الخفض بسبب الهجمات

قالت شركة أرامكو إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميًا. ولم تقدم الشركة إطارًا زمنيًا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

قال مصدر مطلع لرويترز، إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع.

مصدر بصناعة النفط قال إن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.

السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو (رويترز)

أمريكا تسحب من المخزون الاستراتيجي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الأحد إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على أرامكو.

ترمب على تويتر: استنادا إلى الهجوم على السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر.

ترمب: ستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة.

السعودية تصبح مشتريا كبيرا للنفط

أدت الهجمات إلى لجوء السعودية لاستيراد المنتجات النفطية المكررة، إذ قالت ثلاثة مصادر تجارية، لرويترز، اليوم الإثنين، إن وحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية تطلب منتجات نفط للتسليم الفوري عقب هجمات السبت.

وقالت شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات، في مذكرة إن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريًا كبيرًا للمنتجات المكررة بعد الهجمات على أرامكو التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

الشركة: فاقد الغاز أثر على عمليات المصافي، وربما خفض معدلات الاستهلاك بها بمقدار مليون برميل يوميًا، ما يوفر خامًا متوسطًا وثقيلًا للتصدير.

من المرجح أن تشتري شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية كميات كبيرة من البنزين والديزل وربما زيت الوقود، بينما تخفض صادراتها من غاز البترول المسال، بحسب إنرجي أسبكتس.

خسائر إضافية

إنرجي أسبكتس قالت إنه بجانب النفط، عطلت الهجمات 18% من إنتاج الغاز الطبيعي و50% من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في السعودية.

الشركة أشارت إلى أنه من المرجح استئناف نحو نصف إنتاج الخام السعودي المفقود بحلول يوم الإثنين، لكن الاستئناف الكامل سيستغرق أسابيع على الأرجح.

هبوط البورصة