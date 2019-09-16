إنتاجها قد يتعطل لأشهر.. أرامكو تطلب شحنات نفط للتسليم الفوري

نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين على عمليات أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، أن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية "ربما تستغرق عدة أشهر".

قد تتعطل لأشهر

أحد المصدرين قال لرويترز "ما زال الوضع سيئا"، وذلك بعد هجمات على منشآت نفط قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف.

مصدر بقطاع النفط مطلع على آخر التطورات، قال إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

المصدر: لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.

السعودية مستورد للنفط

هجوم أرامكو أدى إلى لجوء السعودية للأسواق الدولية لاستيراد منتجات النفط المكررة.

ثلاثة مصادر تجارية، قالت اليوم الإثنين إن وحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية تطلب منتجات نفط للتسليم الفوري عقب هجمات السبت.

مصدران ذكرا أن أرامكو للتجارة أصدرت استفسارات بشأن تسليم شحنات ديزل.

مصدر ثالث صرح بأن الشركة قد تكون اشترت شحنتين من وقود الديزل الذي يحتوي على نسبة كبريت منخفضة جدًا.

آثار الهجوم على معمل تكرير لأرامكو شرقي السعودية (غيتي)

البحث عن بدائل

الدول المستوردة للنفط السعودي، بدأت البحث عن بدائل لتعويض نقص الإمدادات.

وزير الطاقة التايلاندي سونتيرات سونتيراوونج، قال في بيان صحفي في بانكوك إنه يمكن لبلاده إيجاد مصادر أخرى لواردات النفط إذا كان هناك تأثير طويل الأمد للهجمات على منشآت أرامكو في السعودية.

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