المواليد والوفيات والزواج والتموين.. مؤشرات سلبية في تقرير حكومي مصري

أظهرت نشرة معلوماتية يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض أعداد المواليد وزيادة عدد الوفيات خلال مايو/أيار من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وجاء في النشرة عدد أغسطس/آب الماضي أن أعداد المواليد الجدد في مصر انخفضت خلال شهر مايو/ أيار 2019 إلى 186.1 ألف مولود، مقارنة بنحو 194.6 ألف مولود خلال شهر مايو/ أيار من عام 2018.

وارتفع عدد الوفيات إلى 44.8 ألف متوفى خلال مايو/ أيار 2019، مقارنة بنحو 44.6 ألف متوفى خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما أظهرت النشرة انخفاض إيرادات قناة السويس، وانخفاض أعداد مشتركي الهاتف المحمول، وانخفاض أعداد المستفيدين من الدعم التمويني، وانخفاض الصادرات غير البترولية، وانخفاض أعداد المشتغلين، وانخفاض معدلات الزواج.

قناة السويس

انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 1.4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 49.1 مليار جنيه (2.98 مليار دولار)، مقارنة بـنحو 49.8 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجعت إيرادات القناة في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 7.8 مليار جنيه، من 8.7 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض قدره 10.3% على أساس سنوي.

الهاتف المحمول

انخفض عدد مشتركي الهاتف الجوال (المحمول) في مصر إلى 93.7 مليون مشترك بنهاية أبريل/ نيسان 2019، مقارنة بنحو 97.7 مليون مشترك في نهاية أبريل/ نيسان 2018.

كان مسؤولو شركات الاتصالات الأربع تقدموا بشكاوى بشأن رسوم التنمية التي فرضت على خطوط المحمول الجديدة بداية العام المالي الماضي.

نهاية يونيو/حزيران 2018 أقرت وزارة المالية في مصر مجموعة من الرسوم من أجل تنمية موارد الدولة، ومن ضمنها فرض رسم بقيمة 50 جنيها على كل خط محمول جديد يتم بيعه داخل فروع شركات الاتصالات الأربعة، بجانب 10 جنيهات عن كل فاتورة يتم إصدارها شهريا.

تسبب فرض رسم التنمية في زيادة سعر خط المحمول الجديد إلى نحو 100 جنيه، وأرجعت شركات المحمول انخفاض معدل انتشار خدمات المحمول، وفقدان ملايين المشتركين خلال الفترة الماضية إلى رسم التنمية.

الدعم التمويني

انخفض عدد المستفيدين من الدعم التمويني إلى 63.6 مليون مستفيد في مارس/آذار 2019 مقارنة بنحو 67.8 مليون مستفيد في مارس/آذار 2018 بحسب النشرة.

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي مطلع أغسطس/ آب الماضي إن الوزارة حذفت 8 ملايين مواطن من منظومة الدعم، ولن تتم إضافة مواليد جدد لأي أسرة تتكون من 4 أفراد فأكثر.

وكانت وزارة التموين وضعت 12 معيارا جديدا، في المرحلة الرابعة من عملية تنقية بطاقات دعم السلع التموينية والخبز، شملت:

استهلاك كهرباء أكثر من ألف كيلو وات شهريا، أو امتلاك أكثر من 3 سيارات، أو سداد ضريبة قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه (نحو 12 ألف دولار) سنويا، أو ضرائب دخل أكثر من 100 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار) سنويا، أو دفع جمارك صادرات أو واردات أكثر من 100 ألف جنيه سنويا.

شملت المعايير أيضا: امتلاك سيارة أحدث من موديلات عام 2013، أو حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا، أو تجاوز قيمة فاتورة الهاتف المحمول مبلغ 800 جنيه (نحو 48 دولارا) شهريا، أو إنفاق مصروفات مدرسية أكثر من 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار) سنويا، أو تقاضي مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه (نحو 900 دولار) شهريا.

انخفاض معدلات الزواج