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اقتصاد

الحرب التجارية الأمريكية الصينية تدخل مرحلة جديدة

بدأت أمريكا والصين اليوم فرض رسوم جمركية متبادلة ضمن الحرب التجارية بينهما
بدأت أمريكا والصين اليوم فرض رسوم جمركية متبادلة ضمن الحرب التجارية بينهما
1/9/2019

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين حيز التنفيذ اليوم الأحد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد أن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين.      

وأوردت وكالة بلومبرغ الأمريكية أنه لا توجد إشارة تذكر من ترمب بأنه  سيتراجع عن فرض رسوم جديدة نسبتها 15% على واردات من الصين تقدر قيمتها بأكثر من 110 مليارات دولار.

لا وجود لفترة سماح
  • كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت أول أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة لن يكون لها فترة سماح للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.
  • أضافت الإدارة أن الرسوم الجمركية الجديدة تغطي كل البضائع في قائمة طويلة بالمنتجات المستهدفة بما في ذلك السلع الإلكترونية الاستهلاكية.
  • أتاحت الإدارة في السابق، فترة سماح قصيرة حتى يمكن للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة أن تدخل الموانئ دون أن تخضع للرسوم الإضافية.
رد صيني
  • على الجانب الآخر بدأت الصين اليوم الأحد فرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة بضائع مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.
  • فرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 5 و10%على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أمريكيا.
  • كما بدأت الصين فرض رسوم نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.
المصدر : وكالات
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