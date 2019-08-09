هواوي تكشف نظام تشغيل جديد لمنافسة أندرويد

كشف عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" المهدد بخسارة نظام أندرويد بسبب العقوبات الأمريكية، نظاما جديدا لتشغيل هواتفه الذكية.
"هارموني أو إس"
- النظام الذي أطلق عليه اسم "هارموني أو إس" عرضه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين).
- الغرض من النظام الجديد تشغيل فئات مختلفة من أجهزة هواوي في إطار "بيئة رقمية" موحدة (أي شبكة تطبيقات خاصة بالنظام على غرار التطبيقات الخاصة بغوغل ونظامها أندرويد).
- ريتشارد قال "نريد أن نحقق مزيداً من التناغم في العالم"، في وقت وضعت فيه هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين، وهو ما تنفيه الشركة.
- ريتشارد أضاف "إذا لم نعد قادرين على استخدام نظام (أندوريد)، فيمكننا نقل كل تطبيقاتنا إلى نظام هارموني أو إس".
- المدير التنفيذي أكد "يمكننا أن نقوم بذلك على الفور، لكن أولويتنا تبقى مواصلة استخدام نظام أندوريد"، واصفا شركة "غوغل" بأنها جيدةً جداً.
"مختلف تماما"
- يعد تطوير نظام تشغيل جديد مع بيئته الرقمية الخاصة وإقناع المستخدمين والمطورين به أمراً معقداً.
- بالإضافة إلى أندرويد التابعة لشركة غوغل، فنظام التشغيل الوحيد الآخر الأكثر انتشاراً هو "آي أو اس" التابع لشركة "آبل" والمتوافر حصرياً على هواتف "آيفون" التي تصنعها الشركة.
- تسعى هواوي منذ 2012 الى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها، معد أساساً للعمل بناء على الجيل الجديد من شبكة الإنترنت.
- ريتشارد يو أكد أن هارموني أو إس "مختلف تماماً عن أندرويد وآي أو إس".
- تعمل غوغل من جهتها على نظام تشغيل جديد متعدد الغرض لكنه "لا يزال بعيداً من مرحلة التنفيذ"، وفق يو.
- قال المدير التنفيذي إنه سيتم تجهيز الأجهزة اللوحية الذكية المنتجة قبل أواخر العام بنظام "هارموني أو إس".
- لم يوضح المدير التنفيذي لهواوي مع ذلك متى سيتم تزويد الهواتف الذكية بهذا النظام الجديد.
- ريتشارد أكد "ليس موضوعاً راهناً بعد"، موضحاً أن القرار يعتمد على العقوبات الأمريكية.
الخلاف الأمريكي-الصيني
- نددت الصين، الخميس، بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على هواوي وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأمريكية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".
- ستمنع هذه القواعد الموقتة أية وكالة اتحادية أمريكية من الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 أغسطس/آب.
- وجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في مايو/ أيار في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية.
- إدراج هواوي على اللائحة السوداء يعني أنه لم يعد مصرحا للشركات الأمريكية، نظرياً، ببيع منتجاتها التكنولوجية للشركة الصينية التي تعد رائدة في تقنية شبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5 جي).
خلفيات:
- تأسست هواوي في ثمانينيات القرن الفائت على يد المهندس السابق في الجيش رين جينغ في. وأوقفت ابنته منغ وانجهو العالم الماضي في كندا بطلب من الولايات المتحدة التي تشتبه في أنها خرقت الحصار المفروض على إيران عندما كانت مديرة مالية لهواوي.
- لا تزال منغ في كندا بانتظار تسليمها لواشنطن.