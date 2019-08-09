قطر تكسب قضية ضد الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الإمارات سحبت الدعوى التي رفعتها ضدّ قطر أمام منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الخارجية القطرية أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات أصدرت بياناً يؤكد أنها تراجعت رسمياً عن قضيتها أمام المنظمة.

وكانت الإمارات قد تقدمت -في يناير/كانون الثاني الماضي- بشكوى ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية، بزعم أن الدوحة فرضت حظرا على منتجاتها، وهو ما نفته قطر، كما أثارت الدعوى وقتها سخرية كثيرين في ظل الحصار المفروض على الدوحة من جانب الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.

مقتطفات من بيان الخارجية القطرية

تلقت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية رسالة رسمية من أمانة المنظمة تفيد بسحب دولة الإمارات العربية المتحدة للدعوى التي رفعتها ضدّ قطر أمام المنظمة بشأن بعض التدابير القطرية المزعومة.

محاولة الإمارات تحريك تلك القضية ضد دولة قطر يعدّ تناقضا وخطوة غير مبنية على أسس صحيحة حيث إن الإمارات هي التي تتخذ إجراءات لمنع التصدير إلى قطر.

يؤكد قرار الإمارات الأخير بشأن سحب شكواها بعد فترة وجيزة من بداية هذا النزاع أن قطر كانت وما زالت ملتزمة بجمع الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

أصبح الآن جلياً أن دولة الإمارات ليست لديها أية حجج ولا أدلة تثبت خلاف ذلك بعد أن رأت أنه من الضروري سحب دعواها رسميًا قبل أن تصدر اللجنة المختصة بفض النزاع حكمها النهائي في القضية.

سبق لدولة قطر أنّ أكدت أنّ عدم دخول السلع الإماراتية السوق القطرية يعود بشكل حصري إلى تدابير الإمارات التعسفية التي بدأت منذ أكثر من عامين وأدت إلى معاناة الشركات الإماراتية المصدّرة إلى قطر.

هذه التدابير تخالف مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية علماً بأن دولة قطر وفت بجميع التزاماتها بهذا الصدد ومنها التزامها القانوني بعقود تصدير الغاز إلى الإمارات.

دولة قطر مستمرة في الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات غير القانونية التي فرضتها الإمارات منذ الخامس من يونيو/حزيران ٢٠١٧.

لا تزال لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية تنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر وستصدر بعد جلسات الاستماع حكماً ملزماً في شأنها.

دولة قطر لن تألو جهداً في المطالبة بحقوقها وحقوق مواطنيها، وذلك أمام جميع المحاكم والمنصات الدولية، بهدف ضمان إلغاء الإمارات لهذه التدابير غير القانونية التي فرضتها.

تكرر دولة قطر تأكيدها على احترامها الكامل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وستواصل العمل على تعزيز بيئتها التجارية المنفتحة على شركائها الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.

وزارة الخارجية القطرية

الإمارات تسحب دعواها