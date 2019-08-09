في غزة.. الأضحية أمنية عزيزة لضيق ذات اليد جراء الحصار (فيديو)

اعتاد عبد الرحمن شراب، تاجر المواد الغذائية الفلسطيني الاحتفال بعيد الأضحى مع أسرته في قطاع غزة بذبح عجل أو شاة، إلا أن هذا العام يأتي عليه صعبا لعدم استطاعته شراء أضحية.

الأطفال والأضحية:

كان من المعتاد أن يحضر عبد الرحمن شراب أطفاله إلى مزرعة في خان يونس لاختيار الخروف الذي سيكون أضحيتهم في عيد الأضحى.

لكن مع حصول الموظفين العموميين على رواتب أقل، تأثرت تجارته بشدة لدرجة أنه لم يعد بإمكانه شراء العجل الذي اختاره ابنه نزار كأضحية لهذا العام.

الفلسطيني عبد الرحمن شراب، يقول إنه لا يقدر على شراء أُضحية هذا العام في العيد الذي يحل الأسبوع المقبل بعد أن خفضت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها إلى النصف قبل خمسة أشهر.

وأوضح بالقول" إن الحالة سيئة للغاية، كل عام بآجي هين بيكون الحوش مليان مفيش فيه وسع، السنة هذه فيش غيري أنا تقريبا، وجاي عشان أسعد الأولاد، السنة هاي جايين بس يتفرجوا".

شراب أضاف "لأنه ابني دايما بيقول لي يا بابا بدنا عجل فاضطريت عشان خاطر نزار آجي وأخليه يتفرج على العجول، كل يوم أقول لهم فيه عجول جديدة وفي آخر يوم حأقول لهم ما لقيتش العجل اللي بدكم إياه".

شيخ فلسطيني يعرض خروفا للبيع في سوق للماشية في غزة -5 أغسطس

حصار غزة:

تعيش غزة تحت حصار منذ سنوات تفرضه إسرائيل ومصر اللتان تستندان لدواع أمنية فيما تفرضانه من قيود يقول البنك الدولي إنها ألحقت ضررا فادحا باقتصاد القطاع.

يعتمد ما يقرب من 80 في المئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون على شكل من أشكال المساعدات كما أن نسبة العاطلين عن العمل تزيد على النصف.

انخفضت مرتبات كثير من العاملين في السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية في مارس آذار وسط نزاع مع إسرائيل على ما تدفعه السلطة من أموال لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

خفضت السلطة الفلسطينية مرتبات الموظفين إلى النصف في مارس آذار لتصبح 1500 شيكل (431 دولارا) في حين يبلغ سعر الشاة حوالي 500 دولار.

لا يزال للسلطة، التي تمارس قدرا محدودا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حوالي 25 ألف موظف مدني في غزة يتلقون رواتبهم منها رغم الخلاف القائم منذ أكثر من عشر سنوات مع حركة حماس المسيطرة على القطاع.

قررت إسرائيل في فبراير شباط حجب المبلغ الذي تخصصه السلطة الفلسطينية لأسر المسجونين من الضرائب التي تقوم بتحويلها شهريا إليها بموجب اتفاقات السلام المرحلية، بدعوى أن هذه المدفوعات تغذي عنف الفلسطينيين

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول جزء من التحويلات وقال إن من حق السلطة الحصول على المبلغ الكامل البالغ 700 مليون شيكل (197 مليون دولار) الذي يمثل أكثر من نصف ميزانيتها.

سوق أضحية العيد في غزة.. قلة المعروض والمشترين

زيادة الضغوط على غزة:

أدى قرار إسرائيل، إلى زيادة الضغوط المالية المتزايدة على اقتصاد الفلسطينيين البالغ حجمه 13 مليار دولار.

وأدت هذه التخفيضات إلى زيادة الضغوط على غزة بصفة خاصة حيث واجه الموظفون المدنيون تخفيضات سابقة في الأجور قررها عباس عام 2017 لعزل حركة حماس.

قال أدهم البسيوني مدير مديرية زراعة شمال غزة والمتحدث باسم وزارة الزراعة "موسم الأضاحي مقارنة بالأعوام الماضية نقول إنه خلال العامين الماضيين وهذا العام شهدنا أشد سنوات الحصار ضراوة على قطاع غزة.

وأضاف" هي مقاربة لبعضها من حيث المعاناة ولكن إذا ما ذكرنا وقارّنا بأعوام سابقة قبل اشتداد الحصار على قطاع غزة كانت الظروف أفضل وكانت الكميات التي نحتاجها أكثر من هذه الكميات".

يقول معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية إن متوسط الأجر الشهري في القطاع يبلغ حوالي 330 دولارا.

ويقول مربو الماشية ومزارعون في القطاع إنهم في أمس الحاجة للزبائن قبل موسم الذبح في العيد.

فلسطينيات في أحد أسواق غزة قبيل الاحتفال بعيد الأضحى- 5 أغسطس