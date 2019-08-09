تركيا: إقالة مسؤولين كبار من البنك المركزي

أجرى البنك المركزي في تركيا أكبر حركة تغييرات في قياداته خلال السنوات الأخيرة، بعد شهر من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة رئيس البنك.
التفاصيل
- نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسؤولين اثنين في البنك على صلة بحركة التغييرات، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، القول إن تسعة مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك.
- ذكر المسؤولان أن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي، من بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.
- "بلومبرغ": حركة الإقالات تركز فيما يبدو على المسؤولين الذين وظفهم رئيس البنك السابق مراد تشتين قايا من خارج البنك، رغم أنه لم يتم إعلان سبب رسمي لإقالة هؤلاء المسؤولين.
- كان الرئيس التركي أردوغان انتقد تشتين قايا بسبب عدم خفض سعر الفائدة بسرعة كافية، وأقاله من منصبه في السادس من يوليو/ تموز الماضي وتعيين مراد أويصال بدلا منه.
من هو مراد أويصال؟
- ولد أويصال في إسطنبول عام 1971، وتخرج من كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، ودرس الماجستير في المجال المصرفي بجامعة مرمرة.
- شغل مناصب إدارية رفيعة عديدة في "بنك خلق" الحكومي التركي، ويتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
- كان أويصال يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ 9 يونيو/حزيران 2016.
انخفاض التخضم
- كان البنك المركزي التركي توقع أن تستقر نسبة التضخم في البلاد مع نهاية العام الجاري، عند 13.9%، مقابل توقعات سابقة بـ 14.6%، على أن تنخفض في العام القادم إلى حدود 8.2%.
- تباطأ معدل التضخم (زيادة الأسعار) في يونيو/حزيران على أساس سنوي إلى 15.7% بسبب قوة الليرة، وتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة وهو أدنى معدل منذ يوليو/تموز 2018.
- قام المركزي الأسبوع الماضي، في أول اجتماع له برئاسة رئيسه الجديد مراد أويصال، بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال ثلاث سنوات بنسبة 4.25% دفعة واحدة، لتصل إلى 19.75%.