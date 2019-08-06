ثقة أمريكية من الفوز في الحرب التجارية.. والصين تحذر من "الهاوية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده في وضع "قوي جدا"، وذلك عقب عودة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وذكر ترامب في تغريدة على تويتر، أن كميات طائلة من الأموال تغادر الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق إلى الولايات المتحدة، بفضل عوامل الأمان والعائد الاستثماري وأسعار الفائدة.

تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لقناة (CNBC)

اقتصاد الصين ينهار، ولم يعد بنفس القوة التي كان عليها قبل 20 عاما.

الولايات المتحدة لها اليد العليا في المفاوضات التجارية مع الصين، بفضل القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي.

أي مخطط طويل للاستثمار الصيني أو المقاييس الاقتصادية، يدل على تراجع متواصل لأداء اقتصاد بكين.. الناتج المحلي الإجمالي للصين الذي ربما يكون مبالغا فيه بعدة نقاط، قد انخفض.

الولايات المتحدة ترغب في التفاوض وإبرام اتفاق.. أعتقد أن الصين تتضرر بشكل كبير، أكثر بكثير مما نحن عليه.

تصاعدت التوترات التجارية بين البلدين عندما هبطت العملة الصينية (اليوان) لأدنى مستوى خلال 11 عاما أمام الدولار

الحرب التجارية

تأتي تعليقات ترمب وسط حرب تجارية شديدة بين الولايات المتحدة والصين، إذ أعلن الأسبوع الماضي عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

أثارت خطة ترمب رد فعل شديد من جانب بكين، التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

تصاعدت التوترات التجارية بين البلدين الإثنين، عندما هبطت العملة الصينية (اليوان) لأدنى مستوى خلال 11 عاما أمام الدولار، مما زاد المخاوف من أن بكين عمدت لذلك لتعزيز صادراتها.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الإثنين أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين متلاعبا بالعملة لتنقل النزاع التجاري إلى ما يتجاوز الرسوم الجمركية.

أشارت الوزارة إلى بيان للمركزي الصيني يوم الإثنين على أنه اعتراف صريح بأن "لديه خبرة واسعة في التلاعب بعملته والبقاء متأهبا للقيام ذلك على أساس مستمر".

جاء الاتهام الأمريكي بعد تراجع حاد لليوان يوم الإثنين، وأدى إلى اتساع شقاق بين أكبر اقتصادين في العالم وسحق أي آمال مستمرة بالتوصل لحل سريع لحربهما التجارية الممتدة منذ عام.

مقر البنك المركزي الصيني (رويترز)

اتسع نطاق النزاع بالفعل ليتجاوز الرسوم الجمركية ويصل إلى مجالات أخرى مثل التكنولوجيا، ويحذر محللون من إن الإجراءات الانتقامية المتبادلة قد تتسع في النطاق والشدة مما يضغط أكثر على ثقة الشركات والنمو الاقتصادي العالمي.

تباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 % في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 % في الربع السابق له، حسب بيانات رسمية. كما تباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2019، مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي.

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