أثرياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في يوم واحد

خسر أغنى 500 شخص في العالم 117 مليار دولار من ثرواتهم، الإثنين، في أكبر هبوط للأسهم الأمريكية هذا العام بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

التفاصيل:

أسباب أخرى

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019