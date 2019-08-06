أثرياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في يوم واحد

خسر أغنى 500 شخص في العالم 117 مليار دولار من ثرواتهم، الإثنين، في أكبر هبوط للأسهم الأمريكية هذا العام بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

التفاصيل:

وكالة بلومبيرغ قالت إن إجمالي ما خسره أغنى 500 شخص في العالم أمس بلغ نحو 117 مليار دولار ما يمثل نحو 2.1٪ من إجمالي ثرواتهم.

على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، خسر 21 شخصا مليار دولار، أو أكثر بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، كان أكبر الخاسرين إذ انخفضت ثروته بمقدار 3.4 مليار دولار بسبب هبوط قيمة أسهم الشركة المتخصصة في البيع على الإنترنت.

رغم الخسارة فقد حافظ بيزوس على مرتبته كأغنى رجل في العالم بثروة مقدارها 110 مليارات دولار.

حل في المركز الثاني من حيث الخسارة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، مالك شركة لويس فيتون للسلع الفاخرة، والذي خسر 3.2 مليار دولار.

جاء مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك، في المركز الثالث بخسارة بلغت 2.8 مليار دولار.

في المركز الرابع حل الملياردير الهندي موكيش أمباني، بخسارة بلغت 2.4 مليار دولار، ثم الملياردير الأمريكي بيل غيتس في المركز الخامس بخسارة 2 مليار دولار.

رغم الخسارة التي مني بها أغنى 500 شخص في العالم أمس، فإن ثرواتهم وصلت هذا العام إلى نحو 5.4 تريليون دولار، بزيادة 11٪ عن شهر يناير/كانون الثاني.

مارك زوكربرغ، مؤسس والمدير التنفيذي لفيسبوك

أسباب أخرى

عوامل أخرى ساهمت في خسارة البعض ملايين الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة.

في هونغ كونغ تسببت الاحتجاجات المتواصلة منذ تسعة أسابيع في تباطؤ النمو وضربت أسعار الأسهم المحلية.

هبطت القيمة الصافية لأغنى عشرة رجال أعمال لديهم شركات مدرجة في هونغ كونغ 19 مليار دولار منذ 23 يوليو/تموز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

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