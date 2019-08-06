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اقتصاد

أثرياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في يوم واحد

جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون
جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون
6/8/2019

خسر أغنى 500 شخص في العالم 117 مليار دولار من ثرواتهم، الإثنين، في أكبر هبوط للأسهم الأمريكية هذا العام بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

التفاصيل:
  • وكالة بلومبيرغ قالت إن إجمالي ما خسره أغنى 500 شخص في العالم أمس بلغ نحو 117 مليار دولار ما يمثل نحو 2.1٪ من إجمالي ثرواتهم.
  • على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، خسر 21 شخصا مليار دولار، أو أكثر بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
  • الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، كان أكبر الخاسرين إذ انخفضت ثروته بمقدار 3.4 مليار دولار بسبب هبوط قيمة أسهم الشركة المتخصصة في البيع على الإنترنت.
  • رغم الخسارة فقد حافظ بيزوس على مرتبته كأغنى رجل في العالم بثروة مقدارها 110 مليارات دولار.
  • حل في المركز الثاني من حيث الخسارة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، مالك شركة لويس فيتون للسلع الفاخرة، والذي خسر 3.2 مليار دولار.
  • جاء مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك، في المركز الثالث بخسارة بلغت 2.8 مليار دولار.
  • في المركز الرابع حل الملياردير الهندي موكيش أمباني، بخسارة بلغت 2.4 مليار دولار، ثم الملياردير الأمريكي بيل غيتس في المركز الخامس بخسارة 2 مليار دولار.
  • رغم الخسارة التي مني بها أغنى 500 شخص في العالم أمس، فإن ثرواتهم وصلت هذا العام إلى نحو 5.4 تريليون دولار، بزيادة 11٪ عن شهر يناير/كانون الثاني.

 

مارك زوكربرغ، مؤسس والمدير التنفيذي لفيسبوك
أسباب أخرى  
  • عوامل أخرى ساهمت في خسارة البعض ملايين الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة.
  • في هونغ كونغ تسببت الاحتجاجات المتواصلة منذ تسعة أسابيع في تباطؤ النمو وضربت أسعار الأسهم المحلية.
  • هبطت القيمة الصافية لأغنى عشرة رجال أعمال لديهم شركات مدرجة في هونغ كونغ 19 مليار دولار منذ 23 يوليو/تموز.
  • كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

ملاذات آمنة
  • هرب مستثمرون من صناديق عالية المخاطر كالدولار الأمريكي وأسواق الأسهم خاصة أسواق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة، إلى ملاذات آمنة أبرزها الذهب.
  • تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم أكبر 30 شركة، بأكثر من 2% في ختام تعاملات الإثنين، فاقدا نحو 767.2 نقطة إلى 25.717 ألف نقطة.
  • رغم تراجعها اليوم، واصلت عقود الذهب تلقي دعم من التوترات التجارية، مسجلة أعلى مستوياتها في 6 سنوات، إلى 1471 دولارا للأونصة.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + بلومبرغ
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