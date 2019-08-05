رابطة التجار الإيرانية: وعود من دبي بتقديم تسهيلات لمستثمرينا

قالت رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات العربية المتحدة، إنها تلقت وعودا من حاكم دبي محمد بن راشد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين، رغم الحظر الذي تفرضه واشنطن على طهران.

أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الرابطة عبد القادر فقيهي:

حاكم دبي اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات الأمريكية.

حاكم دبي وعد المستثمرين الإيرانيين بتمديد تأشيرات السفر الملغاة، وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة.

سيتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي.

الرابطة لمست انفتاحا في الإمارات لاستئناف أجواء التجارة مع إيران.

حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران انخفض خلال السنوات الماضية من 70 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.

تقارب

ستكون التسهيلات للمستثمرين الإيرانيين، خطوة التقارب الثانية خلال أيام، بين أبو ظبي وطهران، رغم التوتر الحالي المتصاعد في الخليج.

عقد البلدان اجتماعا في طهران، الثلاثاء الماضي، جمع قائد قوات حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، اختتم بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وترسيخ الأمن الحدودي بين البلدين.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد

وكالة الأناضول: اجتماع سري لقادة الإمارات

عقد أمراء دولة الإمارات اجتماعا سريا عقب إعلان إيران، في 20 يونيو/حزيران الماضي، إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، حضره ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد.

انتقد بن راشد خلال الاجتماع سياسة بلاده الخارجية، وشدد على ضرورة إعادة النظر فيها.

ابن راشد: علينا إعادة النظر بشكل كلي في سياساتنا الخارجية، ننفق يوميا مئات الملايين من الدولارات، فماذا نجني مقابل ذلك؟.

ابن راشد: علينا أن نتخلى مباشرة عن سياسة التدخل في شؤون الدول، فهذه السياسة تكلفنا كثيرا دون أي مقابل.

توتر..