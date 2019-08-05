الذهب يسجل أعلى مستوى في ستة أعوام.. ما الأسباب؟

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى، فيما يزيد عن ستة أعوام، اليوم الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

التفاصيل:

دفعت مخاوف النمو العالمي، وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا، المستثمرين إلى الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر.

ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 % إلى 1456.51 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

سجل الذهب أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8% إلى 1468.50 دولارا للأوقية.

أسباب الارتفاع:

تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع مؤشر الدولار، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، الأربعاء، بربع نقطة مئوية لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين أول عام 2008.

هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار والذهب، بمعنى أن الزيادة في سعر الذهب غالبًا ما تكون انعكاسًا لانخفاض قيمة الدولار، والعكس.

يلجأ المستثمرون لشراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من التذبذب في أسعار العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9% إلى 16.51 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4% إلى 854.33 دولارا.

حرب تجارية