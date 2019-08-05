الذهب يسجل أعلى مستوى في ستة أعوام.. ما الأسباب؟

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى، فيما يزيد عن ستة أعوام، اليوم الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
التفاصيل:
- دفعت مخاوف النمو العالمي، وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا، المستثمرين إلى الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر.
- ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 % إلى 1456.51 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.
- سجل الذهب أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.
- وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8% إلى 1468.50 دولارا للأوقية.
أسباب الارتفاع:
- تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع مؤشر الدولار، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، الأربعاء، بربع نقطة مئوية لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين أول عام 2008.
- هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار والذهب، بمعنى أن الزيادة في سعر الذهب غالبًا ما تكون انعكاسًا لانخفاض قيمة الدولار، والعكس.
- يلجأ المستثمرون لشراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من التذبذب في أسعار العملات.
- وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9% إلى 16.51 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4% إلى 854.33 دولارا.
حرب تجارية
- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10%على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.
- قالت الصين يوم الجمعة إنها سترد على قرار الرئيس الأمريكي.
- عقدت واشنطن وبكين الدورة الـ 12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.