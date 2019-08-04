مصر .. حرمان الطفل الثالث من الدعم

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي (السبت)، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة حذفت 8 ملايين مواطن من منظومة الدعم، ولن تتم إضافة مواليد لبطاقات التموين لأي أسرة تتكون من 4 أفراد فأكثر.

معايير جديدة

وضعت وزارة التموين 12 معيارًا جديدًا، في المرحلة الرابعة من عملية تنقية بطاقات دعم السلع التموينية والخبز، شملت:

الأسرة التي تستهلك كهرباء أكثر من ألف كيلو وات شهريًا.

الأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات.

الأسرة التي تدفع ضريبة قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه (نحو 12 ألف دولار) سنويًا.

الأسرة التي تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه (نحو 6 ألاف دولار) سنويًا.

الأسرة التي تمتلك سيارة أحدث من موديلات عام 2013.

الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

الأسرة التي تدفع جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا.

الأسرة التي تدفع جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا.

الأسرة التي تتجاوز قيمة فاتورة الهاتف المحمول الخاص بها أكثر من 800 جنيه (نحو 48 دولارا) شهريًا.

الأسرة التي تنفق مصروفات مدرسية أكثر من 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار) سنويًا.

الأسرة التي لديها مرتب حكومي، أكثر من 15 ألف جنيه (نحو 900 دولار) شهريًا.

الأسرة التي لديها مهنة عليا (لم يحددها).

وستبدأ الوزارة في حذف المواطنين الذين تنطبق عليهم تلك المعايير من منظومة الدعم نهاية الشهر الجاري، وفق وزير التموين.

شروط صندوق النقد

خفض الدعم يأتي كأحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت مصر منها 10 مليارات دولار.

الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات القاسية شملت تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، والكهرباء، والمياه، والمواصلات العامة، وزيادة الرسوم والضرائب.

مصريات يحتشدن للحصول على خبز مدعم (الأوربية-أرشيف)

حذف 8 مليون

على المصيلحي قال خلال المؤتمر: الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بعد ربط قواعد بيانات الاتصالات، والمالية، والداخلية، والإنتاج الحربي، والرقابة الإدارية.

الوزير أضاف: وصل عدد المواطنين بمنظومة الدعم إلى 71 مليون، بعد حذف 8 مليون من غير المستحقين، ما وفر الكثير من أموال الدعم المهدرة.

المواليد الجدد

أكد الوزير أنه:

لن تتم إضافة أي مواليد للبطاقات التموينية إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية.

لن تتم إضافة مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد.

لن يتم إضافة المواليد بشكل عشوائي، بل سنبدأ بالفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة معدل الفقر

يذكر أن عدد الفقراء في مصر ارتفع إلى 32.5% من السكان عام 2017-2018، مقارنة بنحو 27.8% عام 2015-2016، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.