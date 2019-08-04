مصر .. حرمان الطفل الثالث من الدعم

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي (السبت)، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة حذفت 8 ملايين مواطن من منظومة الدعم، ولن تتم إضافة مواليد لبطاقات التموين لأي أسرة تتكون من 4 أفراد فأكثر.
معايير جديدة
وضعت وزارة التموين 12 معيارًا جديدًا، في المرحلة الرابعة من عملية تنقية بطاقات دعم السلع التموينية والخبز، شملت:
- الأسرة التي تستهلك كهرباء أكثر من ألف كيلو وات شهريًا.
- الأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات.
- الأسرة التي تدفع ضريبة قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه (نحو 12 ألف دولار) سنويًا.
- الأسرة التي تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه (نحو 6 ألاف دولار) سنويًا.
- الأسرة التي تمتلك سيارة أحدث من موديلات عام 2013.
- الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.
- الأسرة التي تدفع جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا.
- الأسرة التي تدفع جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا.
- الأسرة التي تتجاوز قيمة فاتورة الهاتف المحمول الخاص بها أكثر من 800 جنيه (نحو 48 دولارا) شهريًا.
- الأسرة التي تنفق مصروفات مدرسية أكثر من 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار) سنويًا.
- الأسرة التي لديها مرتب حكومي، أكثر من 15 ألف جنيه (نحو 900 دولار) شهريًا.
- الأسرة التي لديها مهنة عليا (لم يحددها).
وستبدأ الوزارة في حذف المواطنين الذين تنطبق عليهم تلك المعايير من منظومة الدعم نهاية الشهر الجاري، وفق وزير التموين.
شروط صندوق النقد
- خفض الدعم يأتي كأحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت مصر منها 10 مليارات دولار.
- الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات القاسية شملت تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، والكهرباء، والمياه، والمواصلات العامة، وزيادة الرسوم والضرائب.
حذف 8 مليون
- على المصيلحي قال خلال المؤتمر: الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بعد ربط قواعد بيانات الاتصالات، والمالية، والداخلية، والإنتاج الحربي، والرقابة الإدارية.
- الوزير أضاف: وصل عدد المواطنين بمنظومة الدعم إلى 71 مليون، بعد حذف 8 مليون من غير المستحقين، ما وفر الكثير من أموال الدعم المهدرة.
المواليد الجدد
أكد الوزير أنه:
- لن تتم إضافة أي مواليد للبطاقات التموينية إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية.
- لن تتم إضافة مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد.
- لن يتم إضافة المواليد بشكل عشوائي، بل سنبدأ بالفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة معدل الفقر
يذكر أن عدد الفقراء في مصر ارتفع إلى 32.5% من السكان عام 2017-2018، مقارنة بنحو 27.8% عام 2015-2016، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.