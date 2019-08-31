لسوء المعاملة: موظفون في غوغل يسعون لتشكيل نقابة عمالية

صوت عدد من الموظفين المتعاقدين مع شركة غوغل لصالح تشكيل نقابة عمالية، وسط شكاوى من سوء المعاملة في الشركة العملاقة.

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يقوم هؤلاء الموظفون، وعددهم نحو 90 موظفا، بتحليل البيانات كما يؤدون أدوارا تقنية أخرى لشركة غوغل من مكتبها في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

يعمل هؤلاء الموظفون لدى شركة "إتش سي إل أمريكا" وهي واحدة من بين العديد من الوكالات المتعاقدة التي تعتمد عليها شركة غوغل.

وفقًا لنقابة عمال الصلب المتحدة، التي ساعدت في مبادرة تشكيل النقابة العمالية، فقد صوت حوالي ثلثي الموظفين لصالح تشكيل نقابة وطلبوا من المجلس الوطني للعلاقات العمالية مراجعة النتائج والتصريح بإجراء تصويت رسمي لتشكيل اتحاد عمالي.

جوش بوردن، أحد العاملين في "إتش سي إل" الذي صوت لصالح تشكيل النقابة، قال: "هذا يتعلق بالأمن الوظيفي. نريد أن يكون لدينا شيء من العملية الديمقراطية هنا".

بوردن أشار إلى أن العاملين في "إتش سي إل" في بيتسبيرغ يعملون جنبا إلى جنب مع موظفين بدوام كامل، لكنهم يرتدون شارات ملونة بلون مختلف ويجري استبعادهم في بعض الأحيان من الأحداث المتاحة لموظفي غوغل، كما يُحرمون من العديد من المميزات التي يتمتع بها موظفو غوغل.

بيئة رافضة لاتحادات العمال

هذه التحركات تأتي في ظل البيئة المصممة بعناية في شركة غوغل وغيرها من شركات التكنولوجيا لمواجهة تحرك الموظفين بشكل جماعي.

أعاقت هذه الشركات الكثير من الجهود الرامية لتشكيل اتحادات عمالية، بدءا من عمال المستودعات وحتى سائقي التوصيل.

تلجأ هذه الشركات إلى التعاقد مع موظفين من الخارج بهدف تقليل التكاليف، وخصوصا في الوظائف المكتبية مثل الإشراف على المحتوى وغير ذلك.

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