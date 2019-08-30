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اقتصاد

لأول مرة منذ 8 سنوات.. الإمارات تشارك في معرض بسوريا

يشارك في المعرض 38 بلدا و1700 مؤسسة
يشارك في المعرض 38 بلدا و1700 مؤسسة
30/8/2019

تشارك شركات إماراتية في معرض دمشق الدولي لعام 2019، حسبما ذكرت وسائل إعلام، في أول مشاركة لها منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.

التفاصيل:      
  • المعرض الذي افتتح الأربعاء لم يكن قد نظم لأربع سنوات بسبب الحرب، وأعاد فتح أبوابه في 2017.
  • مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أكد لصحيفة "الوطن" وصول وفد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين إلى دمشق الخميس للمشاركة في معرض دمشق الدولي.
  • بعد قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد في 2012، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في نهاية 2018.
  • فاروق قصاصة، الموظف السوري في شركة إماراتية، قال الخميس لوكالة فرانس برس "هذه أول مشاركة لنا، وجئنا ضمن وفد إماراتي عالي المستوى، بقيادة اتحاد غرف تجارة وصناعة دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد يضم رجال أعمال مهمين".
  • وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن 38 بلدا و1700 مؤسسة تشارك في نسخة المعرض للعام 2019.
  • سانا ذكرت "أن رئيس مجلس الوزراء زار عددا من أجنحة الدول الأجنبية والعربية المشاركة بالمعرض ومنها روسيا وإيران والصين والعراق وفنزويلا وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان وبيلاروسيا وكوريا الديمقراطية وباكستان والإمارات وجمهورية القرم وإندونيسيا والفلبين وكوبا ومقدونيا".
أمريكا تحذر     
  • الثلاثاء، أعلنت الخارجية الأمريكية أنه "من غير المقبول أن تشارك مؤسسات وأفراد وغرف تجارة خارج سوريا في معرض مع نظام الأسد".  

  • كتبت السفارة الأمريكية في سوريا على حسابها في تويتر "أي طرف يتعامل مع النظام السوري أو شركائه يعرض نفسه لعقوبات أمريكية محتملة".
  • كانت السفارة الأمريكية قد علقت نشاطاتها في سوريا منذ 2012.
  • رداً على سؤال حول التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المعرض أوضح رئيس وزراء النظام السوري "أن هذه التهديدات ليست جديدة وهي مستمرة منذ ما قبل الحرب على سوريا وخلالها فهؤلاء لديهم أجندة تخريب وتدمير وقتل للإنسان السوري".
خلفيات:
  • منذ بدء النزاع عام 2011 فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية على النظام السوري وأيضا على رجال أعمال مرتبطين بالنظام.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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