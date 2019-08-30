دبي توقف عمليات إنشاء مطار آل مكتوم بسبب الأوضاع الاقتصادية

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن العمل في مطار آل مكتوم في دبي، المصمم ليكون واحدا من أكبر مطارات العالم، قد توقف وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية وركود حركة السياحة.

التفاصيل:

أوقفت السلطات أنشطة البناء في المطار وجمدت الموارد المالية لعملية التوسعة حتى إشعار آخر.

قالت شركة مطارات دبي في بيان لوكالة بلومبرغ إنها تراجع الخطة الرئيسية طويلة الأجل وإن "الجداول الزمنية الدقيقة وتفاصيل الخطوات التالية لم توضع في صيغتها النهائية بعد".

الشركة قالت إنها تهدف إلى ضمان الاستفادة بشكل كامل في عملية التطوير من التقنيات الصاعدة، وأن تستجيب عملية التطوير لاتجاهات المستهلكين وتفضيلاتهم، وأن تحقق كذلك أعلى استفادة استثمارية.

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