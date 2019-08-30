دبي توقف عمليات إنشاء مطار آل مكتوم بسبب الأوضاع الاقتصادية

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن العمل في مطار آل مكتوم في دبي، المصمم ليكون واحدا من أكبر مطارات العالم، قد توقف وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية وركود حركة السياحة.
التفاصيل:
- أوقفت السلطات أنشطة البناء في المطار وجمدت الموارد المالية لعملية التوسعة حتى إشعار آخر.
- قالت شركة مطارات دبي في بيان لوكالة بلومبرغ إنها تراجع الخطة الرئيسية طويلة الأجل وإن "الجداول الزمنية الدقيقة وتفاصيل الخطوات التالية لم توضع في صيغتها النهائية بعد".
- الشركة قالت إنها تهدف إلى ضمان الاستفادة بشكل كامل في عملية التطوير من التقنيات الصاعدة، وأن تستجيب عملية التطوير لاتجاهات المستهلكين وتفضيلاتهم، وأن تحقق كذلك أعلى استفادة استثمارية.
خلفيات
- كانت دبي تسعى إلى أن يكون المطار مركزا رئيسيا لحركة الطيران العالمية بسعة سنوية تزيد على 250 مليون مسافر.
- دبي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 تأجيل موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المطار خمس سنوات ليصبح في عام 2030 بدلا من 2025 كما كان مقررا، وذلك بتكلفة تبلغ 36 مليار دولار.
- سجل اقتصاد دبي العام الماضي أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2010، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية في الخليج وانخفاض سعر النفط.
- يعاني قطاع السياحة في دبي من حالة ركود منذ عام 2017.
- لا تزال شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مركزا لها، تدرس أفضل السبل لتطوير استراتيجيتها لنقل الركاب بين جميع أنحاء العالم.
- تواجه الشركة صعوبة شديدة في إضافة مسارات جديدة مربحة.
- تعيد الشركة صياغة خطط أسطولها بعد إلغاء شراء المزيد من طائرات إيرباص إيه-380 العملاقة.
- افتتح مطار آل مكتوم، والمعروف أيضا باسم "دبي وورلد سنترال"، بشكل جزئي في عام 2013، لكنه لا يخدم سوى 11 شركة طيران فقط، وفقا لموقعه على الإنترنت.
- رغم زيادة السعة السنوية للمطار خمسة أضعاف لتصل إلى 26.5 مليون في العام الماضي، بعد العمل في محطة الركاب، فإن عدد العملاء الفعلي كان 900 ألف فقط.
- كان من المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 130 مليون مسافر عند الانتهاء من المرحلة الأولى من التوسعة، وفقا للتحديث الذي أعلنته الشركة في شهر أكتوبر 2018.
- يستهدف تصميم المطار في نهاية المطاف التعامل مع نحو 260 مليون مسافر، بناء على بيانات سابقة، وهو ما يزيد عن ضعف إجمالي عدد العملاء في أكثر مطارات العالم ازدحاما.