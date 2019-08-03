عقوبات أمريكية جديدة على روسيا بسبب "سكريبال"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية محاولة تسميم العميل المزدوج ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته العام الماضي ببريطانيا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، مرسومًا يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد موسكو، على خلفية قضية تسميم سكريبال وابنته يوليا.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ أواخر الشهر الجاري بعد إبلاغ الكونغرس.

تفاصيل العقوبات

يحظر على المؤسسات المالية الدولية تمديد القروض لروسيا.

لن تتمكن البنوك الأمريكية من منح الحكومة الروسية قروضًا، عدا القروض المتعلقة بشراء المواد الغذائية، أو غيرها من المنتجات الزراعية.

واشنطن ستعارض كذلك تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة.

فرض قيود تمنع المصارف الأمريكية من تمويل الديون السياديّة الروسيّة.

فرض قيود على صادرات السلع والتكنولوجيا إلى روسيا.

ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال

روسيا: العقوبات استفزازية

وصفت روسيا العقوبات الجديدة بـ"الاستفزازية".

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا واشنطن بـ"إفساد العلاقات مع روسيا، من خلال التذرع بحادثة تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته". وأضافت أن واشنطن "جربت عدة مرات إرضاخ روسيا من خلال الضغط عليها عبر فرض عقوبات، لكن تجاربها كانت تتكلل بالفشل في كل مرة".

أشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن "استخدمت القانون المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، من أجل فرض حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو". وتابعت "لقد دمرت روسيا مخزونها من الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها من أجل تدمير ترسانتها الكبيرة من تلك الأسلحة".

عقوبات سابقة

فرضت واشنطن العام الماضي، مجموعة أولى من العقوبات على روسيا، بعدما خلصت إلى أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد سكريبال وابنته في بريطانيا.

سكريبال