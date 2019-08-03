العراق والكويت يتفقان على استثمار حقول النفط المشتركة

وقع العراق والكويت، بالعاصمة الأردنية عمان، الجمعة، عقدا لإعداد دراسة فنية لاستثمار حقول النفط الحدودية المشتركة بينهما.

التفاصيل

تم اختيار شركة استشارات الطاقة البريطانية إي.آر.سي لتحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال الحقول.

قال الشيخ طلال ناصر الصباح وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة، إن الاتفاق يفتح آفاق التعاون مع العراق، ويسهم في تنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان.

أضاف الصباح "ينص العقد على دراسة هذه الحقول لتحديد أفضل السبل لاستثمارها، وتنظيم عملية استخراج النفط بين البلدين، متوقعا إنجاز الدراسة خلال عامين ونصف العام بحد أقصى".

ستجري الشركة البريطانية دراسات حول احتياطي الحقول الحدودية بين الكويت والعراق، والآليات الفنية والقانونية للاستثمار فيها، ومساعدة البلدين في تنظيم استغلال هذه الحقول بما يضمن حق كل دولة.

الحقول المشتركة

تمتد حقول النفط على جانبي الحدود بين الكويت والعراق، والتي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993.

في شمال الكويت تقع مجموعة من الحقول النفطية، أهمها الروضتين، وبحرة، والصابرية. وفي جنوب العراق تقع حقول الزبير، والقرنة، وجزيرة مجنون.

هناك حقل هام يمتد عبر أراضي البلدين، من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ "صفوان — العبدلي".

تطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة، ويطلق عليه العراق اسم الرميلة.

خيارات متعددة

قال مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط العراقية عبدالمهدي العميدي إن الخيارات المتاحة لاستغلال الحقول تشمل المشغل الواحد، أو الشركات الوطنية في البلدين، أو تكليف شركات مقاولات أجنبية في كلا الجانبين، ضمن المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.

أوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن الشركة البريطانية ستعد الدراسات الفنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل صفوان – العبدلي، وحقل الرميلة الجنوبي – وحقل الرتقة. وذكر أن هذا الاتفاق يعد الأول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار، والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار.

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