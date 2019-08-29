على وقع البريكست.. صناعة السيارات البريطانية تعيش أسوأ أعوامها منذ 2001

تشهد صناعة السيارات البريطانية أسوأ فترة هبوط لها منذ عام 2001، حيث يعاني مصنعو السيارات نتيجة تصاعد التوترات التجارية العالمية والغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

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انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بأكثر من 10٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز.

سجل إنتاج السيارات البريطانية تراجعا للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات.

هذا التراجع هو الأطول مقارنة بفترة التراجع التي استمرت 13 شهرا بين أكتوبر/ تشرين الأول 2008 ونفس الشهر من العام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.

الانخفاض في الإنتاج يأتي وسط مجموعة غير مسبوقة من التحديات لقطاع السيارات.

من بين هذه التحديات تراجع مبيعات الديزل بعد فضائح الانبعاثات، كما أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي تعني توقف الاستثمار في المصانع البريطانية، حيث ستسعى شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم إلى القيام باستثمارات كبيرة في نطاقاتها.

ديفيد بيلي، أستاذ اقتصاديات الأعمال بجامعة برمنغهام، قال "إنه وقت كئيب للغاية في صناعة السيارات في المملكة المتحدة. من الواضح أنه أداء سلبي في أسواق التصدير، وهذا مصدر قلق كبير، لأننا توقعنا أن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني إلى زيادة الصادرات".

سجل إنتاج السيارات البريطانية تراجعا للشهر الرابع عشر على التوالي (غيتي)

ماذا تقول الأرقام؟

تقول جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 10.6٪ في يوليو/تموز ليصل إلى 108 آلاف و223 سيارة.

مصانع السيارات البريطانية التي تقوم بتصنيع السيارات لشركات مثل جاغوار ولاند روفر ونيسان وميني أنتجت 774 ألفا و760 سيارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعني انخفاضا بنحو 20٪ إذا قورن بإنتاج نفس الفترة من العام الماضي.

تأثير بريكست

ضعف الإنتاج يأتي حتى قبل أي تعطيل محتمل للعمليات في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوربي دون اتفاق.

يرى الاقتصاديون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق أصبح أكثر ترجيحا في أعقاب قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع، مما سيجعل من الصعب على النواب منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

إذا لم يكن هناك اتفاق للخروج، فإن قطع غيار السيارات والمركبات الجاهزة يمكن أن تتأخر على الحدود حيث ستخضع لعمليات تفتيش جديدة.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق أصبح أكثر ترجيحا عقب قرار بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان