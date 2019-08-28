السعودية.. صندوق الثروة السيادي يسعى لاقتراض 10 مليارات دولار

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن صندوق الثروة السيادي السعودي انتهى من وضع شروط القرض الذي يسعى للحصول عليه من عدة بنوك بقيمة 10 مليارات دولار.
أبرز ما أوردته بلومبرغ:
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي)، سيدفع فائدة تزيد بمقدار 30 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن "الليبور"، وهو ما يقل عن نصف الفائدة التي يدفعها الصندوق عن قرضه السابق.
- مدة القرض عام واحد مع إمكانية تمديدها لمدة 12 شهرًا إضافية.
- الصندوق تلقى عروض إقراض تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار.
- هذا القرض سيتيح للصندوق قدرًا من السيولة النقدية قبل طرح حصة من أسهم شركة المعادن الأساسية السعودية "سابك".
- الصندوق السعودي كان يسعى في البداية إلى اقتراض ما يصل إلى 8 مليارات دولار عندما بدأت المحادثات مع البنوك في أبريل/نيسان الماضي.
- من المنتظر أن يسدد صندوق الاستثمار السيادي السعودي القرض عندما يحصل على 1.70 مليار دولار من بيع حصته في شركة "سابك" التي تبلغ 70% من أسهم الشركة إلى شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".
- من المنتظر أن تسدد "أرامكو" نصف قيمة الصفقة خلال العام الحالي، وباقي القيمة خلال العامين المقبلين.
- في العام الماضي، اقترض صندوق الثروة السعودي 11 مليار دولار بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر الليبور، رغم أن مدة القرض تبلغ 5 سنوات.
- هذا الصندوق يعتبر جزءًا رئيسيًا من خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط في إطار ما يعرف باسم "رؤية 2030".