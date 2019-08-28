السعودية.. صندوق الثروة السيادي يسعى لاقتراض 10 مليارات دولار

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن صندوق الثروة السيادي السعودي انتهى من وضع شروط القرض الذي يسعى للحصول عليه من عدة بنوك بقيمة 10 مليارات دولار.

أبرز ما أوردته بلومبرغ: