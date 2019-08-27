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اقتصاد

توقيع صفقات نقل أصول بين "توتال" الفرنسية وقطر للبترول

سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
27/8/2019

قالت شركة النفط الفرنسية "توتال"، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقات لنقل بعض أصولها في كينيا وغويانا وناميبيا إلى قطر للبترول.

وأعلنت قطر للبترول، في بيان اليوم، أنها وقّعت اتفاقيتين مع توتال الفرنسية تستحوذ بموجبهما على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل ناميبيا جنوب غرب أفريقيا.

في ناميبيا:
  • ستنقل توتال إلى قطر للبترول 30% من حقوق التنقيب والاستكشاف في إحدى المناطق، بينما تحتفظ توتال بحصة 40%، بالشراكة مع كل من شركة إمباكت أويل 20%، وشركة نامكور 10%.
  • سيتم حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة في النصف الأول من العام القادم.
  • ستحصل قطر للبترول على 28.33% من حقوق التنقيب والاستكشاف في الرقعة المجاورة، بينما ستحتفظ شركة توتال (المشغل) بحصة 37.78%، بالشراكة مع كل من شركة إمباكت أويل 18.89% وشركة نامكور 15%.

  • سعد الكعبي وزير شؤون الطاقة القطري، والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: توسع وجودنا الدولي في مجال الاستكشاف والتنقيب إلى ناميبيا، سيعزز من وجودنا في القارة الأفريقية.
  • الكعبي: العمل على استكشاف هاتين المنطقتين مع شريكتنا توتال سيدعم جهودنا الرامية إلى تحقيق استراتيجيتنا للنمو الدولي.

في غويانا:

  • ستملك قطر للبترول 40% في الشركة التي تحوز حصة توتال البالغة 25% في الرقعتين أوريندويك وكانوكو.

في كينيا:

  • ستنقل توتال وإيني حصة مجمعة تبلغ 25% في مناطق الامتياز L11A وL11B وL12 إلى قطر للبترول.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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