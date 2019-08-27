بالأرقام.. تعرف على حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأوربا

تتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بعلاقات تجارية عميقة، رغم النزاعات التجارية بين الجانبين، والتي ألقت بظلالها على قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا مطلع هذا الأسبوع.

ويعد الاعتماد التجاري المتبادل بين ضفتي الأطلسي محورا مهما لاستقرار الاقتصادي العالمي.

حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي:

في عام 2018، بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حوالي 1.3 تريليون دولار.

تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مع الاتحاد الأوربي، إذ تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية إلى أوربا 575 مليار دولار، في مقابل 684 مليار دولار هي قيمة الصادرات الأوربية إلى الولايات المتحدة.

بينما تميل كفة التجارة في السلع لصالح الاتحاد الأوربي فإن الولايات المتحدة تتفوق في تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوربي.

بلغ إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي 807 مليارات دولار في العام الماضي.

بلغت قيمة البضائع الأمريكية المصدرة إلى الاتحاد الأوربي 319 مليار دولار، بينما صدر الاتحاد الأوربي بضائع إلى الولايات المتحدة بقيمة 488 مليار دولار، بفارق 169 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوربي.

في المقابل بلغ فائض تجارة الخدمات بين الجانبين 60 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة، إذ اشترت أوربا خدمات بقيمة 256 مليار دولار، بينما استوردت الولايات المتحدة خدمات بقيمة 196 مليار دولار.

وفقا لوزارة التجارة الأمريكية فإن الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوربي من السلع والخدمات تدعم ما يقدر بنحو 2.6 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوربي:

تمثل دول الاتحاد الأوربي مجتمعة سوق التصدير الأولى بالنسبة للولايات المتحدة، إذ تستحوذ على نحو خمس إجمالي الصادرات الأمريكية.

ارتفعت صادرات السلع من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوربي بنسبة 12.5٪ العام الماضي.

كانت أكبر خمسة أسواق في الاتحاد الأوربي استقبلت السلع الأمريكية في عام 2018 هي المملكة المتحدة (66.2 مليار دولار) وألمانيا (57.7 مليار دولار) وهولندا (49.4 مليار دولار) وفرنسا (36.3 مليار دولار) ثم بلجيكا (31.4 مليار دولار).

بالنسبة للصادرات الأمريكية، كانت أهم الفئات هي الطائرات، إذ بلغت قيمة الصادرات من الطائرات الأمريكية 46.5 مليار دولار، والآلات (34.2 مليار دولار) والنفط (28.5 مليار دولار) والأدوات البصرية الطبية (27.7 مليار دولار) والمستحضرات الصيدلانية (26.6 مليار دولار).

بلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الاتحاد الأوربي 13.5 مليار دولار.

تشكل دول الاتحاد الأوربي ثالث أكبر سوق زراعي للمنتجات الزراعية الأمريكية.

أهم فئات السلع الزراعية التي صدرتها الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوربي هي فول الصويا، والمكسرات، تليها الخمور والبيرة، ثم الأطعمة المصنعة.

ارتفعت قيمة الخدمات الأمريكية المصدرة إلى الاتحاد الأوربي بنسبة 5.1٪ في العام الماضي.

كان القطاع الأعلى هو قطاع الخدمات المهنية والإدارية، تليها الملكية الفكرية ثم السفر (الذي يتضمن أيضا السفر بهدف التعليم).

صادرات الاتحاد الأوربي إلى الولايات المتحدة: