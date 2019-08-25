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اقتصاد

قطر تغرم بنك أبوظبي الأول 55 مليون دولار

البنك متهم بالتلاعب بعملة قطر الوطنية الريال
البنك متهم بالتلاعب بعملة قطر الوطنية الريال
25/8/2019

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الأحد، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق.

ما القصة؟
  • قطر قالت العام الماضي إن "أبوظبي الأول" أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، أبرم صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد والتلاعب بالريال القطري بعدما بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة للدوحة في 2017، وهو ما نفاه البنك.
  • هيئة تنظيم مركز قطر للمال بدأت تحقيقا في مارس/ آذار 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".
  • طلبت قطر من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول بناء على الأسباب ذاتها.
  • في بيان أصدرته،الأحد، قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن الغرامة فُرضت نتيجة عدم تقديم بنك أبوظبي الأول "نسخا عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة" اللازمة للتحقيق رغم إصدار محكمة قطرية حكما بذلك.
خلفيات:
  • في يونيو/ حزيران الماضي، قال بنك أبوظبي الأول إنه قرر إغلاق فرعه الوحيد في قطر بعدما فرضت الهيئة التنظيمية قيودا على البنك تمنعه من مزاولة أعمال جديدة، إلا أن الهيئة ذكرت، الأحد، عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك.
  • في 9 من يونيو/حزيران الماضي، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إجراءات على بنك أبوظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية.
  • تمثلت الإجراءات في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً، عقب قيود سابقة في مارس/ آذار الماضي، تمنع الهيئة بموجبها البنك الإماراتي، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.
  • بدأت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر في يونيو/ حزيران 2017، واتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
  • الريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي عند 3.64 ريالات، منذ أكثر من عشر سنوات، لكن في الأشهر الأولى للحصار جرى تداوله عند 3.895 ريالات في الأسواق الخارجية، قبل أن يعود للاستقرار عند سعره الرسمي.
  • يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات، ويتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، ويصل إجمالي أصوله إلى 203 مليار دولار حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2018.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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