قطر تغرم بنك أبوظبي الأول 55 مليون دولار

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الأحد، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق.

ما القصة؟

قطر قالت العام الماضي إن "أبوظبي الأول" أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، أبرم صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد والتلاعب بالريال القطري بعدما بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة للدوحة في 2017، وهو ما نفاه البنك.

هيئة تنظيم مركز قطر للمال بدأت تحقيقا في مارس/ آذار 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".

طلبت قطر من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول بناء على الأسباب ذاتها.

في بيان أصدرته،الأحد، قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن الغرامة فُرضت نتيجة عدم تقديم بنك أبوظبي الأول "نسخا عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة" اللازمة للتحقيق رغم إصدار محكمة قطرية حكما بذلك.

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