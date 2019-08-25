ترمب نادم لعدم شن حرب تجارية أشرس على الصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ندمه لعدم فرض رسوم جمركية أكبر على الصين في إطار الحرب التجارية التي يخوضها أكبر اقتصادين في العالم.

التفاصيل

البيت الأبيض، قال الأحد، إن الندم الذي عبر عنه ترمب بشأن الحرب التجارية بين بلاده والصين، يعني ببساطة أنه نادم على أن الحرب لم تكن أقسى مما هي عليه وليس أنه نادم على شن هذه الحرب.

المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قالت: الرئيس سئل عما إذا كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين وفُسرت إجابته بشكل سيء.

غريشام: رد الرئيس ترمب بالإيجاب لأنه نادم على عدم رفعه الرسوم الجمركية بشكل أكبر.

في وقت سابق الأحد، أبدى ترمب مؤشراً على أنه يمكن أن يخفف من حدة موقفه. وقال "فكرت مرتين بكل المواضيع".

خلفيات