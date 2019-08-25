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اقتصاد

ترمب نادم لعدم شن حرب تجارية أشرس على الصين

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
25/8/2019

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ندمه لعدم فرض رسوم جمركية أكبر على الصين في إطار الحرب التجارية التي يخوضها أكبر اقتصادين في العالم.

التفاصيل
  • البيت الأبيض، قال الأحد، إن الندم الذي عبر عنه ترمب بشأن الحرب التجارية بين بلاده والصين، يعني ببساطة أنه نادم على أن الحرب لم تكن أقسى مما هي عليه وليس أنه نادم على شن هذه الحرب.    
  • المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قالت: الرئيس سئل عما إذا كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين وفُسرت إجابته بشكل سيء.
  • غريشام: رد الرئيس ترمب بالإيجاب لأنه نادم على عدم رفعه الرسوم الجمركية بشكل أكبر.
  • في وقت سابق الأحد، أبدى ترمب مؤشراً على أنه يمكن أن يخفف من حدة موقفه. وقال "فكرت مرتين بكل المواضيع".
خلفيات
  • تصاعدت الحرب التجارية الصينية الأمريكية منذ أن فرض ترمب أول رسوم على الصلب والألمنيوم في مارس/آذار 2018.
  • أعلنت بيجين، الجمعة، فرض رسوم جمركية رداً على الإجراءات الأمريكية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.
  • ردت واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على ما يساوي 250 مليار دولار من السلع الصينية من 25 إلى 30 بالمئة.
  • كذلك، سترفع قيمة الرسوم الجمركية على ما تبقى من السلع الصينية التي تساوي قيمتها 300 مليار دولار من 10 إلى 15 بالمئة.
  • توعدت بيجين من جهتها، السبت، بأن واشنطن "ستواجه عواقب" هذه "المضايقات".
  • تثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مخاوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
  • كثف قادة دول مجموعة السبع في قمة بياريتس في فرنسا دعواتهم لتهدئة الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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