البث الحي
اقتصاد

إيران تستعين بالعملات المشفرة لتجنب العقوبات الأمريكية

العملات الرقمية المشفرة مثل "بيتكوين" تعد إحدى أشهر تطبيقات تقنية "بلوكتشين"
العملات الرقمية المشفرة مثل "بيتكوين" تعد إحدى أشهر تطبيقات تقنية "بلوكتشين"
24/8/2019

أنشأ مطورو العملات الإيرانية المشفرة منصة باسم "إيران ريسكيو بيت" لتسهيل تحويل الأموال إلى طهران بالعملات المشفرة.

وهذه الخطوة تهدد بتقويض العقوبات المشددة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران.

التفاصيل:
  • الهدف من هذه المنصة هو تجنب العقوبات الأمريكية بعدما حالت دون وصول التبرعات الدولية إلى جمعية الهلال الأحمر الإيراني بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران خلال الربيع، والتي يتوقع أن يتسع نطاقها.
  • من خلال تقنية "بلوك تشين" يمكن لإيران الاستفادة من العملات المشفرة والبورصات والوساطة المالية المرتبطة بها وغيرها من تطبيقات العملة المشفرة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتخفيف الضغط المالي على الشركات الإيرانية.
  • اتخذت إيران في البداية موقفا حذرا من العملات المشفرة.
  • لكن إطلاق منصة "إيران ريسكيو بيت" يشير إلى أن النظام قد أصبح أكثر تساهلا مع هذه العملات، رغم أن الحكومة لم تعلن عن انخراطها في هذا البرنامج.
خلفيات:
  • أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أنها ستستهدف المعاملات المالية بالعملات المشفرة التي ترتبط بالجهات الإيرانية.
  • في الوقت نفسه تأمل صناعة العملات المشفرة العالمية في التخلص من الانطباع المنتشر عنها والذي يربط تطبيقاتها ومنصاتها بمجرمي الإنترنت والأغراض غير المشروعة.
  • كانت إيران قد شنت حملة ضد تعدين العملات المشفرة في يونيو/حزيران بعد أن زعمت أن نشاط التعدين قد تسبب في ضغط كبير على نظام الكهرباء المدعوم من الدولة.
  • في يوليو/تموز أعلن مسؤولون إيرانيون عن عملة رقمية مشفرة محليا من شأنها تحرير الأصول المجمدة للبنوك المحلية.
  • المسؤولون قالوا إن هذه العملة ستكون تحت إشراف البنك المركزي الإيراني وستكون مدعومة من احتياطيات الذهب الإيرانية.
  • صدق مجلس الوزراء الإيراني على مشروع قانون في 4 من أغسطس/آب الجاري يقول إن العملات الأجنبية المشفرة ليست قانونية، وإن البنك المركزي لن يعترف بالمعاملات المحلية التي تجري بالعملات المشفرة.
المصدر : أكسيوس + الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)