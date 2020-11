رسوم جديدة وإغلاق شركات.. تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

أعلنت الصين، الجمعة،أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول و15 ديسمبر/ كانون الأول.

فيما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشركات الأمريكية بدراسة إغلاق عملياتها في الصين وتصنًيع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far….

