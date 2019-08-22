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اقتصاد

ترمب: أنا المختار لخوض الحرب التجارية مع الصين

22/8/2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه وأنّ رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنّه "المختار" من الله لأدائها.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض أمس الأربعاء "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون".

وأضاف "أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة"، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً "أنا هو المختار"، مقتبساً في ذلك مصطلحاً توراتياً. 

ملك إسرائيل
  • أتى تصريح الرئيس الأمريكي في نفس اليوم الذي استهلّه بتغريدات أورد فيها تصريحاً للمعلّق الإذاعي المحافظ واين آلن روت الذي قال إنّ "الرئيس ترمب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل في تاريخ البشرية (…) واليهود في إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك إسرائيل".
  • كتب ترمب عبر تويتر "شكراً لك واين آلن روت على هذه الكلمات اللطيفة للغاية".
  • عصر الأربعاء كان وسم "ملك إسرائيل" من بين أكثر الوسوم المتداولة على تويتر في الولايات المتحدة.
حرب تجارية
  • فرض ترمب رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، كما يعتزم فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر/ أيلول و15 ديسمبر/ كانون الأول. 
  • رغم تحذير صندوق النقد الدولي من أنّ حرب ترمب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي، لا يبدو أنّ الرئيس بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.
  • قال ترمب الأربعاء "أنا أواجه الصين. أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز". وأضاف "لقد وضعني الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع وهذا ما أقوم به".
المصدر : الفرنسية
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