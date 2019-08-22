ترمب: أنا المختار لخوض الحرب التجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه وأنّ رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنّه "المختار" من الله لأدائها.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض أمس الأربعاء "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون".

وأضاف "أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة"، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً "أنا هو المختار"، مقتبساً في ذلك مصطلحاً توراتياً.

ملك إسرائيل

أتى تصريح الرئيس الأمريكي في نفس اليوم الذي استهلّه بتغريدات أورد فيها تصريحاً للمعلّق الإذاعي المحافظ واين آلن روت الذي قال إنّ "الرئيس ترمب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل في تاريخ البشرية (…) واليهود في إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك إسرائيل".

كتب ترمب عبر تويتر "شكراً لك واين آلن روت على هذه الكلمات اللطيفة للغاية".

عصر الأربعاء كان وسم "ملك إسرائيل" من بين أكثر الوسوم المتداولة على تويتر في الولايات المتحدة.

حرب تجارية