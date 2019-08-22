الكونغرس يتوقع تجاوز عجز الموازنة الأمريكية تريليون دولار

توقع تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي ارتفاع عجز الموازنة الفيدرالية إلى أكثر من تريليون دولار خلال السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
أبرز توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس:
- توقعات العجز للعام المقبل تقدر بـ 63 مليار دولار، وارتفاع توقعات العجز التراكمي للعقد القادم بمقدار 809 مليارات دولار.
- تأتي توقعات ارتفاع العجز، رغم خفض تقديرات معدلات الفائدة، ورفع توقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب.
- يتوقع وصول العجز في السنة المالية الحالية إلى 960 مليار دولار.
- اتفاق الميزانية الذي جرى توقيعه وأصبح قانونا ساريا في وقت سابق من هذا الشهر، سيزيد العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
- زيادة الإنفاق على الإغاثة في حالات الكوارث وأمن الحدود ستضيف 255 مليار دولار للعجز.
- نمو الاقتصاد سوف يتباطأ لينخفض من 2.3٪ هذا العام إلى 1.8٪ في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة.
- هذا الافتراض يعكس تباطؤ النمو في الإنفاق الاستهلاكي والمشتريات الحكومية، وكذلك تأثير السياسات التجارية على الاستثمار التجاري.
- سيظل معدل البطالة قريبا من مستواه الحالي البالغ 3.7٪ حتى نهاية عام 2020، قبل أن يرتفع إلى 4.6٪ بحلول نهاية عام 2023.
تصريحات فيليب سواغل، مدير مكتب الميزانية في الكونغرس:
- التوقعات بشأن الوضع المالي للبلاد تمثل تحديا، فالدين الفيدرالي، الذي هو بالفعل مرتفع بالمعايير التاريخية، يسير في مسار غير مستدام.
- الدين الفيدرالي سيرتفع بشكل أكبر بعد العقد المقبل بسبب ارتفاع عدد السكان في سن الشيخوخة، وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية.
- من أجل إعادة البلاد إلى مسار مستدام ومتوازن، سيتعين على المشرعين زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو الجمع بين الأسلوبين.
خلفيات:
- هذه التوقعات، التي صدرت أمس الأربعاء، تأتي مع الأخذ في الاعتبار صفقة الميزانية الضخمة التي توصل إليها الرئيس دونالد ترمب والكونغرس هذا الصيف.
- يأتي هذا العجز البالغ تريليون دولار رغم تعهد ترمب أثناء ترشحه للرئاسة بأنه لن يضبط الميزانية فحسب، بل سيسدد الدين الوطني بأكمله.