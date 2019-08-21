مصر.. 30 مليار دولار خدمة الدين الخارجي في عام واحد

سجلت خدمة الدين الخارجي المصري نحو 30 مليار دولار خلال عام ينتهي في مارس/آذار القادم 2020، ما يمثل ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليار دولار.

التفاصيل

بلغ الدين العام الخارجي لمصر في نهاية مارس/آذار الماضي 106.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي.

خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد) سجلت نحو 30.4 مليار دولار، خلال اثنى عشر شهرًا تنتهى في مارس/آذار 2020.

يستحق منها مبلغ 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، ومبلغ 11.46 مليار دولار في الربع الثالث، مبلغ 6.65 مليار دولار في الربع الأخير .

هذا إضافة إلى مبلغ 2.84 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم 2020.

تعين على مصر سداد مبلغ 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، ومبلغ 2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

يتوجب على المركزي رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

أيضًا يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الحالي، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر/أيلول القادم.

يرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول القادم، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

يتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

أقساط وفوائد

يتعين على مصر سداد نحو 28 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2019-2020، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي يصدره البنك المركزي المصري.

منها مبلغ 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة.

أقساط ودائع