تراجع أرباح شركات "البتروكيماويات" السعودية 56% خلال نصف عام

جاء استحواذ أرامكو على 70% منها، ضمن استراتيجية أرامكو لطرح 5% من أسهمها بأسواق المال، والتي تأجلت حتى إتمام هذه الصفقة، ومرور عام عليها حتى يظهر أثرها على ميزانية عملاق النفط العالمي.