تراجع أرباح شركات "البتروكيماويات" السعودية 56% خلال نصف عام

تراجعت أرباح شركات البتروكيماويات السعودية، المدرجة في البورصة المحلية، خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 56%، إلى 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).
التفاصيل:
- كانت شركات البتروكيماويات السعودية المدرجة ضمن البورصة (13 شركة)، سجلت صافي أرباح بلغت 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2018.
- استنادًا إلى إفصاحات الشركات على موقع البورصة، استحوذت شركة سابك، أكبر شركات البورصة وقطاع البتروكيماويات، على 66.5% من أرباح القطاع خلال الفترة المذكورة.
- تراجعت الأرباح الصافية لـسابك السعودية، أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، بنسبة 54.85% على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2019.
- بحسب إفصاح الشركة للبورصة المحلية، بلغ صافي أرباح سابك 5.5 مليارات ريال (1.47 مليار دولار)، مقارنة مع 12.2 مليار ريال (3.25 مليارات دولار)، في الفترة المناظرة من 2018.
تراجع بما يزيد عن الثلثين
- تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بنسبة 68.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019.
- وفقًا للبيانات المالية المنشورة على موقع البورصة السعودية، تراجعت أرباح "سابك"، بما يزيد عن الثلثين، لتبلغ 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، انخفاضًا من 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018، وهو أدنى مستوى للأرباح منذ عام 2009.
- استحوذت شركة ينساب ثاني أكبر شركة في القطاع من حيث الأرباح، المملوكة من شركة سابك بنسبة 51%، على 8.5% من الأرباح الإجمالية لشركات البتروكيماويات في النصف الأول 2019، بقيمة 707 ريال (188 مليون دولار).
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