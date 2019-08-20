البث الحي
اقتصاد|السعودية

تراجع أرباح شركات "البتروكيماويات" السعودية 56% خلال نصف عام

20/8/2019

تراجعت أرباح شركات البتروكيماويات السعودية، المدرجة في البورصة المحلية، خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 56%، إلى 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).

التفاصيل: 
  • كانت شركات البتروكيماويات السعودية المدرجة ضمن البورصة (13 شركة)، سجلت صافي أرباح بلغت 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2018. 
  • استنادًا إلى إفصاحات الشركات على موقع البورصة، استحوذت شركة سابك، أكبر شركات البورصة وقطاع البتروكيماويات، على 66.5% من أرباح القطاع خلال الفترة المذكورة. 
  • تراجعت الأرباح الصافية لـسابك السعودية، أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، بنسبة 54.85% على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2019. 
  • بحسب إفصاح الشركة للبورصة المحلية، بلغ صافي أرباح سابك 5.5 مليارات ريال (1.47 مليار دولار)، مقارنة مع 12.2 مليار ريال (3.25 مليارات دولار)، في الفترة المناظرة من 2018.
تراجع بما يزيد عن الثلثين
  • تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بنسبة 68.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019.
  • وفقًا للبيانات المالية المنشورة على موقع البورصة السعودية، تراجعت أرباح "سابك"، بما يزيد عن الثلثين، لتبلغ 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، انخفاضًا من 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018، وهو أدنى مستوى للأرباح منذ عام 2009.
  • استحوذت شركة ينساب ثاني أكبر شركة في القطاع من حيث الأرباح، المملوكة من شركة سابك بنسبة 51%، على 8.5% من الأرباح الإجمالية لشركات البتروكيماويات في النصف الأول 2019، بقيمة 707 ريال (188 مليون دولار).
خلفية:
  • "سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، والرابعة عالميًا.
  • في 27 مارس/آذار الماضي أعلن عملاق النفط السعودي "أرامكو"، إتمام صفقة استحواذ على 70% من سابك، مقابل259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

  • جاء استحواذ أرامكو على 70% منها، ضمن استراتيجية أرامكو لطرح 5% من أسهمها بأسواق المال، والتي تأجلت حتى إتمام هذه الصفقة، ومرور عام عليها حتى يظهر أثرها على ميزانية عملاق النفط العالمي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)