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اقتصاد

واشنطن تؤجل فرض حظر على هواوي 3 أشهر أخرى

19/8/2019

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأمريكية مدة 90 يوماً.

تأجيل سريان الحظر على "هواوي"
  • الوزير الأمريكي قال خلال لقاء مع شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية "أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي، سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل" مع الشركة الصينية.
  • روس أضاف أن المهلة الجديدة للحظر تنتهي في 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
  • الوزير الأمريكي أعلن أيضا إضافة 46 شركة أخرى تابعة لهواوي إلى قائمة الشركات المحظورة، ما يعني أن أكثر من 100 شركة تابعة للشركة الصينية تخضع الآن للقيود الأمريكية.
  • إعلان روس يأتي على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار الأحد إلى أن الولايات المتحدة "لا تريد العمل مع هواوي لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
  • هواوي قالت إن التمديد المؤقت "لا يغير حقيقة أن هواوي عوملت بغير الحق. القرار الذي صدر اليوم لن يكون له أثر كبير على عمل هواوي أيا كان الأمر".
  • بعد الإعلان، ارتفعت قيمة أسهم الشركات الأمريكية التي تورد رقائق الهواتف الذكية لهواوي.
  • بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء في مايو/ أيار الماضي، سمحت وزارة التجارة الأمريكية لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها.
  • التمديد سيجدد اتفاقا يتيح لهواوي أن تكون قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة، لكن هواوي لا تزال ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.
  • الحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترمب لتقييد نشاطات هواوي، التي يقول مسؤولون انها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدا.
  • روس قال إنه "من الناحية النظرية تقول هواوي انها شركة خاصة، ولكن بموجب القانون الصيني فإنه حتى الشركات الخاصة يجب أن تتعاون مع الجيش ومع وكالات الاستخبارات الصينية، كما يتوجب عليها عدم الكشف بأنها تقوم بذلك".
  • هواوي هي ثانية كبرى شركات بيع الهواتف الذكية في العالم، وتعتبر رائدة عالمياً في معدات الجيل الخامس، ولكن الحصول على الأجهزة وبرامج الكمبيوتر الرئيسية، ومن بينها رقائق الهواتف الذكية، يعيق عملها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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