استطلاع: توقعات بحدوث ركود اقتصادي أمريكي في 2020

أظهر استطلاع للرأي أجري بين خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة أن أكثر من ثلث هؤلاء يتوقعون ركودا في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.

الاستطلاع أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال، بين 226 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة من 1 إلى 14 من أغسطس/آب الجاري، ضمن تقرير يصدر، الاثنين.

أبرز نتائج الاستطلاع:

توقع 38٪ من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يحدث الركود في 2020.

في المقابل قال 34٪ من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون إن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في حالة الركود عام 2021.

تمثل هذه زيادة كبيرة عن آخر استطلاع أجري في فبراير/شباط الماضي والذي أظهر أن 25٪ من الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في 2021.

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين:

عبر أغلب الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع عن تشككهم في احتمالات نجاح الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

توقع 5٪ فقط من الاقتصاديين التوصل إلى صفقة تجارية شاملة بين البلدين، بينما توقع 64٪ إمكانية التوصل إلى اتفاق سطحي.

قال ما يقرب من 25٪ من الاقتصاديين إنهم يتوقعون عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبيجين.

ترمب متفائل ويستبعد الركود:

في المقابل استبعد الرئيس الأمريكي المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وقدم نظرة متفائلة للاقتصاد بعد الانخفاض الحاد في أسواق المال الأسبوع الماضي.

ترمب قال تعليقا على التوقعات بحدوث ركود: "لا أعتقد أننا نشهد ركودا".

ترمب قال أيضا، أمس الأحد، في تغريدات على حسابه على تويتر: "اقتصادنا هو الأفضل في العالم، وهو يسبق الآخرين بكثير. (لدينا) أدنى معدل بطالة على الإطلاق في جميع الفئات تقريبا. مستعدون لنمو كبير بعد الانتهاء من الاتفاقيات التجارية. أسعار الواردات انخفضت، والصين استوعبت الرسوم الجمركية… مستقبل عظيم للولايات المتحدة الأمريكية!"

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