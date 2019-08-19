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اقتصاد|مصر

أين تذهب أموال قناة السويس بعد استردادها؟

الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
19/8/2019

قال محللون ومصرفيون إن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية التي تستحق في الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها.

 التفاصيل:
  • قالت منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين: "غالبا 80% من الشهادات المستحقة في سبتمبر/أيلول سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين".
  • قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري.
  • قالت محللة بأحد البنوك الحكومية: "حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك".
البنوك جاهزة لاستيعاب سيولة الشهادات

 

  • قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس".
  • اتفق معه حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس في أن "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة".
  • قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن مصرفه "يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم".
التفريعة الجديدة
  • جمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5% بعد تعويم الجنيه، حيث استغل عائدها في إنشاء تفريعة السويس الجديدة.
  • اجتذبت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا كبيرا من المصريين خاصة ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما، بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها.
  • ترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن "معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة وان نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد يكون ذهبا أو عقارات، أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت".
  • يتنافس مع البنوك على اجتذاب أموال القناة كل من قطاع العقارات والبورصة.
  • يعد قطاع البنوك صاحب الموقف الأقوى بين القطاعات لإتاحته منتج شهادات الادخار الأكثر تشابهاً مع شهادة قناة السويس.
  • تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح أراضٍ ووحدات سكنية لاجتذاب السيولة المرتقبة من استحقاق شهادات قناة السويس.
  • كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس، حالياً، خطة طرح الوحدات والأراضي السكنية في المدن الجديدة، خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير معروض في القطاع يجذب السيولة التي ستتوافر لدى عملاء شهادات قناة السويس.
البورصة
  • رجح محللون ومديرو أصول إمكانية دخول البورصة في المنافسة، وذلك لتزامن استعادة السوق للسيولة في فترة انتظار طروحات الحكومة وعلى رأسها بنك القاهرة، وهو ما يعزز رغبة بعض العملاء في الاستثمار بالبورصة.
  • قال محمد مصطفى، العضو المنتدب بشركة العربي الأفريقي لإدارة الأصول، إن هناك 3 شرائح من السيولة التي سيتم ردها في استحقاق شهادات قناة السويس الشهر المقبل، الشريحة الأولى منها وتمثل ما لا يقل عن 90% منها ستجذبها شهادات الادخار بالبنوك.
  • الشريحة الثانية ستوجه للاستثمار العقاري، وهي محدودة، مشيراً إلى أن الشريحة الثالثة من السيولة ستوجه للاستثمار في البورصة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + صحف
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