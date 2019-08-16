بسبب العقوبات الأمريكية.. روسيا تحقق مليار دولار إيرادات إضافية

حققت شركات النفط الروسية إيرادات إضافية بنحو المليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط في إيران وفنزويلا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، الجمعة.

روسيا تحقق مليار دولار إيرادات إضافية

كشفت تقديرات بلومبرغ، اليوم، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا سمحت لشركات النفط الروسية بتحقيق إيرادات إضافية بلغت 905 ملايين دولار على الأقل، في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ويوليو/تموز 2019.

أدى فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا إلى زيادة الطلب على النفط الخام الروسي (مزيج الأورال)، الذي ارتفع سعره مقارنة بخام برنت العالمي.

كثفت الولايات المتحدة عقوباتها على شركات نفطية في فنزويلا خلال العام الجاري، إضافة إلى فرض قيود على قطاع الذهب باعتبارهما من مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية في البلاد.

استهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، دخلت حيز التنفيذ في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

منتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض سعر برميل النفط من خام الأورال الروسي، إلى 66.9 دولارا في 2019، مقابل 69.6 دولارا في 2018.

بلغ إنتاج روسيا من النفط 11.148 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 11.155 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية.

دعم فنزويلا ضد واشنطن

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب، الخميس، عن دعم بلاده لجهود فنزويلا لمواجهة "محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الحكومة المنتخبة بشكل قانوني".

شويغو أدلى بتصريحاته في لقاء مع نظيره الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز في موسكو، حسب مقتطفات لحوارهما نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

الوكالة نقلت عن شويغو القول: "ندعم جهود حكومة الجمهورية الفنزويلية التي ترمي إلى تنفيذ سياسة خارجية مستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير الحكومة المنتخبة بشكل قانوني.

تعد روسيا أحد أقوى داعمي الحكومة الفنزويلية التي تعاني من الأزمات، حيث إن موسكو أقرضت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.

وسط نقص في الغذاء والدواء، تأرجح الاقتصاد الفنزويلي المعتمد على النفط واقترب من حافة الانهيار، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

قام خبراء الدفاع الروسي بزيارتين علنيتين على الأقل لفنزويلا العام الجاري، فيما تبقي الدولتان على روابط عسكرية وثيقة.

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