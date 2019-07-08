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اقتصاد

عمال موانئ دبي العالمية في أستراليا يضربون عن العمل

8/7/2019

بدأ العمال في موانئ الحاويات الأربع التابعة لشركة "موانئ دبي العالمية" في أستراليا، الإثنين، إضرابا عن العمل يستمر 48 ساعة.

اضطراب كبير:
  • ذكرت الشركة أن الإضراب سيؤدي إلى "اضطراب كبير" بالنسبة للعملاء ولعمليات الإمداد والتموين بصورة أوسع.
  • أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن نقابة عمال الأنشطة البحرية في أستراليا بدأت سلسلة إضرابات تستمر 48 ساعة و96 ساعة في "موانئ دبي العالمية" احتجاجا على شطب الوظائف وتغيير شروط وظروف العمل الأخرى.
  • بدأ اليوم الإضراب الذي يستمر 48 ساعة في ميناء "بريسبان" في حين سيبدأ الإضراب في مينائي "سيدني" و"فريمانتل" يومي الخميس والجمعة المقبلين، وسيضرب عمال ميناء ملبورن، الأربعاء المقبل، وحتى صباح الأحد، حسب نقابة العمال.
  • في الوقت نفسه فرض العمال مزيدا من القيود على الشركة مثل حظر العمل لوقت إضافي أو تمديد عدد ساعات وردية العمل.
  • تأتي الإضرابات الجديدة بعد انتهاء المهلة بين النقابة وإدارة الشركة والتي استمرت 3 أشهر دون التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلافات بين الجانبين.
  • من ناحيتها قالت الشركة إن التغييرات في صناعة النقل البحري العالمي والفائض الكبير في طاقتها التشغيلية أدت إلى "الظروف المالية الصعبة" التي تواجهها. 
المصدر : الألمانية
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