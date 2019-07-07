مصر: رفع أسعار الوقود تُشعل النار في كافة السلع والخدمات

يمثل سعر الوقود جزءا أساسيا من تكلفة كافة المنتجات والسلع، تؤدي الزيادة فيه إلى ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات.

وأدى قرار الحكومة المصرية مؤخرا رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30% إلى موجة كبيرة من ارتفاعات الأسعار نرصد بعضا منها في هذا التقرير.

السلع الغذائية

توقع يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية ارتفاع كافة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لا سيما الزيوت ومنتجات الألبان.

توقع جلال عمران، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن تشهد الأسعار ارتفاعاً بطيئاً خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى شهر من الآن بزيادة لا تتجاوز 5%.

توقع خالد فايز، نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على إثر زيادة تكلفة النقل خلال الأسبوعين المقبلين بنسبة ربما تصل إلى 15% مقارنة بأسعارها قبل الزيادة.

المواصلات العامة

أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي بمختلف المحافظات وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15% ‎ .

. قررت شركة "كريم" زيادة أسعارها بنسبة تصل إلى 22% في القاهرة والإسكندرية، في حين أخبرت شركة "أوبر مصر" السائقين أنها ستخطرهم بالتسعيرة الجديدة في أقرب وقت، بمجرد الانتهاء من دراسة الزيادة المقترحة.

رفعت محافظة القاهرة تسعيرة ركوب التاكسي الأبيض، لتصل إلى 7 جنيهات في بداية فتح العداد، بدلا من 6 جنيهات في التسعيرة القديمة، كما تقرر زيادة الأجرة بقيمة 50 قرشا لكل كيلو متر.

قررت هيئة النقل العام بالقاهرة زيادة كافة تذاكر خطوط الهيئة بقيمة جنيه واحد.

قررت شركة جو باص المتخصصة في نقل الركاب، زيادة أسعار تذاكرها لنقل الركاب بين المحافظات بنسبة تتراوح بين 7 و10%.

الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز التجارية، والسولار، سترفع تكلفة إنتاج الدواجن بنحو 10%.

الأدوية

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار البنزين ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف توزيع ودعاية وإنتاج الأدوية الفترة المقبلة.

ذكر رستم أن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر بشكل كبير أيضا على شركات الأدوية التي لديها أسطول نقل للتوزيع.

أسطوانات البوتاجاز

رغم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز من 50 إلى 65 جنيها، تعتزم شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع موسع مع مجلس إدارة الشعبة لمناقشة زيادة سعر خدمة توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل.

قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ستطالب بزيادة الرسوم الخاصة بالمستودعات نظير خدمة توصيل الاسطوانات للمنازل من 4.25 جنيه إلى 6 جنيهات حسب المنطقة.

مواد البناء

من المتوقع ارتفاع تكلفة إنتاج مواد البناء بنسب تتراوح بين 2 و5%، حسبما صرح كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

من المرجح أن تشهد أسعار الإسمنت زيادات تتراوح بين 50-70 جنيها للطن نتيجة رفع أسعار الوقود.

العقارات

من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة "طفيفة" في الفترة المقبلة، وفق تصريحات رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني.

التضخم

توقعت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، ارتفاع التضخم على أساس شهري بمعدل يتراوح بين 2.5 إلي 3% بعد زيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن معظم المنتجات، ليبلغ متوسط التضخم السنوي العام 13.8% خلال الأشهر المقبلة.