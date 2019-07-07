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اقتصاد|تركيا

لماذا عزل أردوغان محافظ البنك المركزي؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
7/7/2019

أظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية صباح أمس السبت إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين كايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

وكان من المقرر أن تستمر ولاية تشتين كايا أربعة أعوام حتى 2020.

أسباب العزل
  • نقلت صحيفة حريت اليوم (الأحد) عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان إنه عزل محافظ البنك المركزي لرفضة مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.
  • نقل عن أردوغان قوله "أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا".
  • أشارت صحيفة حريت اليومية إلى أن أردوغان ذكر سبب إقالة تشتين كايا قبل نحو عام من انتهاء ولايته خلال اجتماع للتشاور في إسطنبول مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
  • لم يُذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، لكن مصادر حكومية عزته إلى إحباط أردوغان بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24 بالمئة منذ سبتمبر أيلول الماضي لدعم الليرة المتعثرة.
  • في بيان مكتوب أمس، قال أويسال إنه سيعمل بشكل مستقل على تطبيق أدوات السياسة النقدية التي تركز على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار والحفاظ على هذا الاستقرار.
خلفيات
  • كانت تقارير إخبارية ذكرت مؤخرا خلافات بين تشتين كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.
  • عبر أردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".
  • كان البنك قد رفع الفائدة بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس/آب.
  • الشهر الماضي أعلن الرئيس التركي أن المعدلات الحالية "غير مقبولة" ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.
المصدر : وكالات
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