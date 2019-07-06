وسط خلاف حول معدلات الفائدة.. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي

صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي وتعيين نائبه في مكانه، وذلك بعد أشهر من التوتر مع الحكومة بشأن معدلات الفائدة المرتفعة.
التفاصيل
- نص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على تعيين نائب محافظ البنك المركزي مراد أويسال محافظا للبنك بدلا من مراد تشتين كايا الذي كان قد عين في أبريل/نيسان 2016.
- لم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.
- صدر قرار تغيير محافظ البنك بعد إغلاق الأسواق الجمعة.
- من المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم حول السياسات في 25 من يوليو/ تموز.
محافظ البنك المركزي الجديد
- أويسال الذي ولد في إسطنبول عام 1971، تخرج من كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، ويتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
- درس الماجستير في المجال المصرفي بجامعة مرمرة، وشغل عدة مناصب إدارية رفيعة في مصرف "خلق بنك" الحكومي التركي.
- كان أويصال يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ 9 من يونيو/ حزيران من عام 2016.
انتقادات
- انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض إقالة تشتين كايا، واتهم المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك الرئيس بالتدخل في استقلال البنك المركزي.
- كتب كايا على تويتر "الذين قاموا بذلك فقدوا حق القول ثقوا باقتصادنا. إن البنك المركزي التركي رهينة بأيدي القصر. نقطة على السطر".
خلفيات
- كانت تقارير إخبارية ذكرت مؤخرا خلافات بين تشتين كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.
- عبر أردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".
- يبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 في المئة.
- كان البنك قد رفع الفائدة بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس/آب.
- الشهر الماضي أعلن الرئيس التركي أن المعدلات الحالية "غير مقبولة" ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.
- أردوغان: أوافق على استقلال البنك المركزي لكن دعوني أقول بكثير من الوضوح بأنني ضد سياسات معدلات الفائدة، وفوق هذا كله، معدلات الفائدة المرتفعة.