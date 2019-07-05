مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ تولي السيسي السلطة

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم الجمعة للمرة الخامسة منذ يوليو/ تموز 2014، بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

التفاصيل وفق مصدرين في وزارة البترول المصرية لرويترز:

تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين (الأقل جودة) إلى 6.75 جنيه من5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

يبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

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