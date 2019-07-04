مصر.. حكم قضائي بإلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكمها، الخميس، بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت، وإحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.

ما القصة؟

كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، ما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية، وتوقف على إثر ذلك 22 مصنعا عن العمل، تمثل 20% من طاقة إنتاج الحديد في مصر.

اشتعلت في الفترة الأخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة ومصانع الدرفلة، وعقدت وزارة الصناعة جلسة استماع بين الطرفين وألزمتهم بتقديم مستندات تفيد تضررهم من قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح.

قدمت مصانع الدرفلة مستندات رسمية لوزارة التجارة والصناعة، تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج "البليت" المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة استحوذت على 23% من إجمالي واردات الخام العام الماضي، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام، وهو ما استندت إليه الوزارة في إصدار القرار.

كانت مصانع الدورة الكاملة تعتزم تقديم مستندات دفاعها عن القرار اليوم.

فئات المصانع

تتنوع شركات الحديد في مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي، ويعمل في هذه الفئة شركتان.

الثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى.

الثالثة (مصانع الدرفلة)، وتشترى عروق الصلب (البليت) وتقوم بدرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.

تراجع أسهم شركات الحديد

بعد قرار المحكمة إلغاء قرار فرض رسوم الحماية، تراجع سهم "حديد عز" بنسبة 10% خلال تعاملات البورصة اليوم ليصل قرب مستوى 9.81 جنيه ليكسر مستوى 10 جنيهات.

صاحب ذلك التراجع تداولات مكثفة على السهم بلغت 2.76 مليون سهم بقيمة 28.76 مليون جنيه من خلال 5.67 ألف صفقة منفذة.

حماية الصناعة الوطنية

قال المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، إن قرار المحكمة اليوم يحمي الصناعة الوطنية.

أضاف: " سيتم إخطار وزارتي المالية والصناعة بوقف تنفيذ فرض رسوم الحماية على أي واردات لحديد التسليح والبليت بداية من اليوم".

أشار الجيوشي إلى أن الحكم لا يتعارض مع ضوابط منظمة التجارة العالمية.

ارتفاع الأسعار