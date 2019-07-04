اتساع عجز المعاملات الجارية لمصر إلى 7.6 مليار دولار في 9 أشهر

قال البنك المركزي المصري اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.
التفاصيل:
- تقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها، من يوليو/ تموز 2018 إلى مارس/ آذار 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي.
- بحسب البيان بلغ إجمالي العجز في ميزان المدفوعات 351.2 مليون دولار.
- ارتفع عجز الميزان التجاري من 28 مليار إلى نحو 29.8 مليار دولار.
- ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2% لتسجل 20.9 مليار دولار مقابل نحو 18.8 مليار دولار.
- ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 41.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار.
- سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بمعدل 3.1 % لتسجل نحو 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار.
- ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.2% لتسجل نحو 50.7 مليار دولار، مقابل نحو 46.8 مليار دولار.
- يرجع ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.8 % لتسجل نحو 41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار.