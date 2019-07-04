اتساع عجز المعاملات الجارية لمصر إلى 7.6 مليار دولار في 9 أشهر

قال البنك المركزي المصري اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

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