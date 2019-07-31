المركزي التركي يخفض توقعاته لمعدلات التضخم

توقع البنك المركزي التركي، أن تستقر نسبة التضخم في البلاد مع نهاية العام الجاري، عند 13.9%، مقابل توقعات سابقة بـ 14.6%، على أن تنخفض في العام القادم إلى حدود 8.2%.
التفاصيل:
- جاء ذلك على لسان رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي أوضح أن المركزي يتوقع تراجع نسب التضخم في عام 2021، إلى حدود 5.4 %.
- تباطأ معدل التضخم (زيادة الأسعار) في يونيو/حزيران على أساس سنوي إلى 15.7% بسبب قوة الليرة، وتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة وهو أدنى معدل منذ يوليو/تموز 2018.
- قام المركزي الأسبوع الماضي، في أول اجتماع له برئاسة رئيسه الجديد مراد أويصال، بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال ثلاث سنوات بنسبة 4.25% دفعة واحدة، لتصل إلى 19.75%.
تحسن الليرة
- حافظت الليرة التركية على تقدمها لليوم السادس على التوالي بعد خفض سعر الفائدة، ما يجعلها الأفضل أداء في الأسواق الناشئة لهذا الشهر.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يعتقد أن التضخم سيتراجع إلى ما دون 10% قريبا، وشدد على أن خفض أسعار الفائدة يساهم في أن يصل الاقتصاد إلى آفاق النمو التي يستحقها.
تراجع العجز التجاري
- تراجع عجز التجارة الخارجية التركي بنسبة 42.5 % على أساس سنوي، إلى 3.177 مليارات دولار، خلال يونيو الماضي بحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين.
- وانخفضت الواردات التركية خلال يونيو، بنسبة 22.7 % مقارنة بالشهر ذاته من 2018، إلى 14.259 مليار دولار.
- وانخفض ميزان التجارة الخارجية بنسبة 67% من 35.3 مليار دولار في عام 2018 إلى 11.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019.
- وارتفع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول 2019 بنسبة 1.9 %، إلى 83.716 مليار دولار، على أساس سنوي.
خلفيات
- شهدت العلاقات الأمريكية التركية توترا على خلفية عدة قضايا كان آخرها حصول تركيا على أنظمة صواريخ إس 400 الروسية.
- أمريكا هددت بفرض عقوبات على تركيا بدأت بوقف إشراكها في برنامج تصنيع المقاتلة الأمريكية إف 35 ومنع حصولها عليها.
- أخلت السلطات الأمريكية في تطور مفاجئ وعلى عكس المتوقع، سبيل نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا الذي وصل إلى تركيا.
- أوقفت السلطات الأمريكية المصرفي التركي، في الولايات المتحدة في مارس/آذار عام 2017، وأدى توقيفه إلى نشوب أزمة سياسية واقتصادية بين واشنطن وأنقرة.
- أدين هاكان بالتحايل المصرفي من أجل انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران في الفترة ما بين عامي 2010 و2015.
- حكم القضاء الأمريكي في مايو/أيار عام 2018 بالسجن لمدة 32 شهراً على هاكان.