المركزي التركي يخفض توقعاته لمعدلات التضخم

توقع البنك المركزي التركي، أن تستقر نسبة التضخم في البلاد مع نهاية العام الجاري، عند 13.9%، مقابل توقعات سابقة بـ 14.6%، على أن تنخفض في العام القادم إلى حدود 8.2%.

التفاصيل:

جاء ذلك على لسان رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي أوضح أن المركزي يتوقع تراجع نسب التضخم في عام 2021، إلى حدود 5.4 %.

تباطأ معدل التضخم (زيادة الأسعار) في يونيو/حزيران على أساس سنوي إلى 15.7% بسبب قوة الليرة، وتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة وهو أدنى معدل منذ يوليو/تموز 2018.

قام المركزي الأسبوع الماضي، في أول اجتماع له برئاسة رئيسه الجديد مراد أويصال، بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال ثلاث سنوات بنسبة 4.25% دفعة واحدة، لتصل إلى 19.75%.

تحسن الليرة

حافظت الليرة التركية على تقدمها لليوم السادس على التوالي بعد خفض سعر الفائدة، ما يجعلها الأفضل أداء في الأسواق الناشئة لهذا الشهر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يعتقد أن التضخم سيتراجع إلى ما دون 10% قريبا، وشدد على أن خفض أسعار الفائدة يساهم في أن يصل الاقتصاد إلى آفاق النمو التي يستحقها.

تراجع العجز التجاري

تراجع عجز التجارة الخارجية التركي بنسبة 42.5 % على أساس سنوي، إلى 3.177 مليارات دولار، خلال يونيو الماضي بحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين.

وانخفضت الواردات التركية خلال يونيو، بنسبة 22.7 % مقارنة بالشهر ذاته من 2018، إلى 14.259 مليار دولار.

وانخفض ميزان التجارة الخارجية بنسبة 67% من 35.3 مليار دولار في عام 2018 إلى 11.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019.

وارتفع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول 2019 بنسبة 1.9 %، إلى 83.716 مليار دولار، على أساس سنوي.

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