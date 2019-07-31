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اقتصاد|تركيا

المركزي التركي يخفض توقعاته لمعدلات التضخم

31/7/2019

توقع البنك المركزي التركي، أن تستقر نسبة التضخم في البلاد مع نهاية العام الجاري، عند 13.9%، مقابل توقعات سابقة بـ 14.6%، على أن تنخفض في العام القادم إلى حدود 8.2%.

التفاصيل:
  • جاء ذلك على لسان رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي أوضح أن المركزي يتوقع تراجع نسب التضخم في عام 2021، إلى حدود 5.4 %.           
  • تباطأ معدل التضخم (زيادة الأسعار) في يونيو/حزيران على أساس سنوي إلى 15.7% بسبب قوة الليرة، وتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة وهو أدنى معدل منذ يوليو/تموز 2018.     
  • قام المركزي الأسبوع الماضي، في أول اجتماع له برئاسة رئيسه الجديد مراد أويصال، بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال ثلاث سنوات بنسبة 4.25% دفعة واحدة، لتصل إلى 19.75%.
تحسن الليرة
  •  حافظت الليرة التركية على تقدمها لليوم السادس على التوالي بعد خفض سعر الفائدة، ما يجعلها الأفضل أداء في الأسواق الناشئة لهذا الشهر.       
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يعتقد أن التضخم سيتراجع إلى ما دون 10% قريبا، وشدد على أن خفض أسعار الفائدة يساهم في أن يصل الاقتصاد إلى آفاق النمو التي يستحقها.
تراجع العجز التجاري 
  • تراجع عجز التجارة الخارجية التركي بنسبة 42.5 % على أساس سنوي، إلى 3.177 مليارات دولار، خلال يونيو الماضي بحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين.
  • وانخفضت الواردات التركية خلال يونيو، بنسبة 22.7 % مقارنة بالشهر ذاته من 2018، إلى 14.259 مليار دولار. 
  • وانخفض ميزان التجارة الخارجية بنسبة 67% من 35.3 مليار دولار في عام 2018 إلى 11.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019.
  • وارتفع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول 2019 بنسبة 1.9 %، إلى 83.716 مليار دولار، على أساس سنوي. 
خلفيات
  • شهدت العلاقات الأمريكية التركية توترا على خلفية عدة قضايا كان آخرها حصول تركيا على أنظمة صواريخ إس 400 الروسية.
  • أمريكا هددت بفرض عقوبات على تركيا بدأت بوقف إشراكها في برنامج تصنيع المقاتلة الأمريكية إف 35 ومنع حصولها عليها.
  • أخلت السلطات الأمريكية في تطور مفاجئ وعلى عكس المتوقع، سبيل نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا الذي وصل إلى تركيا.
  • أوقفت السلطات الأمريكية المصرفي التركي، في الولايات المتحدة في مارس/آذار عام 2017، وأدى توقيفه إلى نشوب أزمة سياسية واقتصادية بين واشنطن وأنقرة.
  • أدين  هاكان بالتحايل المصرفي من أجل انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران في الفترة ما بين عامي 2010 و2015.
  • حكم القضاء الأمريكي في مايو/أيار عام 2018 بالسجن لمدة 32 شهراً على هاكان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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