احتياطي قطر الأجنبي في أعلى مستوى خلال 4 سنوات

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في يونيو/حزيران 2019 بنسبة 1.4 % على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول 2015.
التفاصيل:
- أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 194.6 مليار ريال (54.45 مليار دولار) الشهر الماضي.
- كانت الاحتياطيات في قطر سجلت 191.9 مليار ريال (53.7 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.
- على أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 18.2 %، مقارنة بنحو 164.6 مليار ريال (46 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2018.
- وفق البيانات، نمت الاحتياطيات للشهر السادس عشر على التوالي، منذ بدأت الارتفاع في فبراير/شباط 2018.
- تضمن الاحتياطي 56.66 مليار ريال (15.8 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 53.16 مليار ريال (14.9 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية، بحسب البيانات.
- بلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 6.44 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 76.4 مليار ريال (21.4 مليار دولار).
- الاحتياطيات القطرية الأجنبية تحسنت رغم فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن الاقتصاد القطري أظهر صمودًا أمام تداعيات الحصار.
- في السياق، أظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 2.6 في المئة على أساس شهري.
- في يونيو/حزيران أيضًا، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار الذي تفرضه الدول المجاورة على قطر وانخفاض أسعار النفط.