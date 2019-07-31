احتياطي قطر الأجنبي في أعلى مستوى خلال 4 سنوات

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في يونيو/حزيران 2019 بنسبة 1.4 % على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول 2015.

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