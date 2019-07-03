السعودية تلقي بـ "أوبك" في أحضان بوتين لمواجهة ضغوط ترمب

حينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوبك ستمدد خفض إنتاج النفط، كاشفا عن اتفاق قبل أن تجتمع المنظمة وتقره، أغضبت تلك الخطوة بعض الدول الأعضاء في أوبك.

استاءت تلك الدول من الدور القيادي لبلد، ليس عضوا في أوبك وكان يعتبر سابقا عدوا في أسواق النفط، في تشكيل ملامح سياسات المنظمة.

لكن الواقع لم يلبث أن فرض نفسه، وجاء معه القبول بأن موسكو يمكن أن تساعد أوبك في تحقيق هدفها المتمثل في دعم أسعار النفط في وقت تواجه فيه ضغوطا مكثفة على جبهة أخرى هي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ضغوط ترمب:

يمارس ترمب ضغوطا غير مسبوقة على أوبك وعلى السعودية القائد الفعلي للمنظمة، مطالبا إياهم بضخ مزيد من الخام لدفع أسعار البنزين للهبوط، وهي قضية داخلية مهمة له في سعيه لإعادة انتخابه العام القادم.

غضب ثم رضا

أبدى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في البداية غضبه من الإعلان الاستباقي لبوتين حول تمديد خفض الإنتاج.

قال زنغنه، صباح الإثنين الماضي: "أوبك ستموت جراء هذه الممارسات"، قبيل اجتماع وزراء المنظمة لإقرار اتفاق محسوم بالفعل، منتقدا هيمنة روسيا والسعودية على شؤون المنظمة.

لكن بحلول مساء أمس الثلاثاء، أبدى زنغنه دعمه للاتفاق، وقال "كان الاجتماع جيدا بالنسبة لإيران، وحققنا ما كنا نريده".

زواج مصلحة

خلافا لكل التوقعات أصبح فرقاء الأمس شركاء اليوم، وشكلت أوبك مع روسيا (تحالف أوبك) لخفض إمدادات النفط العالمية بهدف التصدي للارتفاع الكبير في إنتاج الولايات المتحدة وضعف الاقتصاد العالمي.

إنه زواج مصلحة، حيث يريد كل من الطرفين رفع أسعار النفط لدعم أوضاعه المالية، كما أن التحالف من شأنه أيضا دعم موقف أوبك في مواجهة مطالب ترمب.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حينما سئُل عما إذا كان بوتين قد أصبح الآن رئيسا لأوبك: "لا أعتقد أن روسيا هي التي تدير الأمور – أعتقد أن نفوذ روسيا موضع ترحيب-".

اتفق حسين كاظم بور أردبيلي محافظ إيران في أوبك مع هذا الرأي، عاكسا النبرة التصالحية لرئيسه زنغنه، وقال "روسيا لاعب كبير. إذا كانت قد أعلنت شئ ما بالاتفاق مع بقية أعضاء أوبك، فهذا أمر مُرحب به، فنحن نعمل سويا".

قال العراق، الذي تجاوز إيران ليصبح ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية واستحوذ على حصتها السوقية في أوربا وآسيا، إن الدور المتنامي لموسكو أمر إيجابي.

تحول حاد:

يشكل مثل هذا التوافق تحولا حادا في العلاقات بين أوبك وروسيا، بعدما ناصبتها المنظمة العداء وعدم الثقة لعقود

في عام 2001، اتفقت روسيا مع أوبك على خفض الإنتاج، لكنها لم تلتزم على الإطلاق بتعهداتها، بل وعززت إنتاجها. وسبب ذلك أضرارا بالغة للعلاقات بين الطرفين، ولم تنجح محاولات أخرى للتعاون حتى تم تشكيل التحالف الأخير.

في كتابه "خارج الصحراء"، قال وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي إنه اجتمع مع مسؤولين روس في عام 2014، ولم يستغرق الاجتماع سوى دقائق، مضيفا أنه جمع أوراقه قائلا "اعتقد أن الاجتماع انتهى" وذلك بمجرد أن علم بأن روسيا لن تخفض الإنتاج.

تغير الديناميات:

أعلن بوتين، السبت الماضي أنه التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، واتفقا على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائه.

قال جاري روس الرئيس التنفيذي لبلاك جولد انفستورز إنه حتى وإن كان "من غير اللائق" للسعودية أن تسمح لبوتين بالإعلان عن الاتفاق، إلا أن ذلك يظهر تغير ديناميات سوق النفط.

أضاف روس، أحد المراقبين المخضرمين لأوبك "لا يهتم ترمب إلا بأمر واحد – انخفاض أسعار النفط. أما بوتين فيريد ارتفاع الأسعار".

روس قال إن"بوتين بالغ الأهمية بالنسبة لأوبك. ولا يزال من مصلحة روسيا العليا أن تتعاون مع أوبك، إذ أن نصف ميزانيتها يأتي من إيرادات الطاقة".

تحتاج روسيا لأسعار تتراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها، وتتعرض ماليتها العامة لضغوط جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد ضمها لشبه جزيرة القرم. أما السعودية فتحتاج لسعر أعلى يبلغ 80 دولارا للبرميل.

يدور سعر خام القياس العالمي برنت حاليا حول 65 دولارا للبرميل.

مكاسب روسية

سيمنح التعاون بين روسيا ومنظمة أوبك، السعودية، بعض الدعم في مواجهة ترمب، الذي طالب الرياض بزيادة إمدادات النفط إذا كانت تريد الدعم العسكري الأمريكي في مواجهتها مع غريمتها الإقليمية إيران، فإنه يمنح بوتين أيضا الكثير من العوائد الإضافية.

العلاقات الطيبة مع الرياض، حليفة الولايات المتحدة، تعزز نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وتدعم حملة بوتين في سوريا، بل وربما تساهم في إصلاح العلاقات مع واشنطن، وفقا لما ذكره مصدران في الوفد الروسي إلى فيينا، محل انعقاد اجتماع مسؤولي أوبك.

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