مصر: ارتفاع نسبة الفقراء وخطط لرفع ضريبة الدخل والقيمة المضافة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي) عن نتائج بحث الدخل والإنفاق في البلاد عن العام 2017/2018.

أهم نتائج البحث

ارتفاع نسبة الفقر في 2017-2018 إلى 32.5 في المئة من 27.8 بالمئة في 2015.

ارتفاع قيمة خط الفقر إلى 8827 جنيها (533.68 دولار) في السنة للفرد.

ارتفاع قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه سنويا في المتوسط للأسرة الواحدة في 2017-2018 من 870 جنيها في 2015.

ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي للأسر إلى 51 ألف و400 جنيه سنويا، مقارنة بـ36.7 ألف جنيه سنويا في البحث السابق.

ارتفاع متوسط الدخل للأسر سنويا ليصل إلى 58900 جنيه، مقارنة 44200 جنيه في بحث 2015.

الدولة تغطي 88.5 في المئة من الأسر المصرية بالدعم التمويني حتى أكتوبر تشرين الأول 2018.

ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث 2015.

خط الفقر المدقع 490.8 جنيه للفرد في الشهر.

زيادة نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى 6.2٪ من 5.3٪، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن.

ضرائب جديدة

من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم، الإثنين، في مؤتمر صحفي إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

لم يخض معيط خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة. لكن وثيقة حصلت عليها رويترز في أبريل/نيسان الماضي كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة".

جاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".

غير أن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.

قال معيط إن الحصيلة الضريبية لبلاده بلغت 660 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، مقابل 566 مليار جنيه في 2017-2018. وأضاف "نسعى لصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي. سنطرح المسودة الأولي للقانون خلال شهرين"، لكنه لم يكشف عن أية تفاصيل.

وزير المالية المصري محمد معيط ـ رويترز

القيمة المضافة

بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة 13 في المئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 في المئة.

القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.

بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018.

تستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.

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