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اقتصاد

بلومبرغ: تسريح مئات الموظفين في قطاع السياحة في دبي

إمارة دبي
إمارة دبي
29/7/2019

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن مجموعة جميرا الفندقية الحكومية سرحت مئات الموظفين بسبب التباطؤ في صناعة السياحة في إمارة دبي.

التفاصيل
  • تدير جميرا الحكومية سلسلة تصل إلى 24 فندقا في ثماني دول.
  • لكن التباطؤ في صناعة السياحة في دبي دفع الشركة إلى تسريح نحو 500 وظيفة.
تراجع اقتصادي
  • تواجه فنادق دبي أزمة حادة وسط تراجع في نمو قطاع السياحة، أحد أهم الركائز الاقتصادية الرئيسية في الإمارة.
  • وصلت مستويات إشغال الفنادق في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2009.
  • انخفض متوسط الأسعار اليومية والإيرادات المتاحة للغرفة الفندقية الواحدة إلى مستويات عام 2003، وفقا لتقرير شركة "إس تي آر" الأمريكية المتخصصة في بيانات الفنادق.
  • أدى افتتاح فنادق جديدة قبل معرض إكسبو العالمي 2020 إلى زيادة العرض عن حاجة السوق.
  • تسريح الموظفين ليس قاصرا على قطاع السياحة.
  • العديد من الشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها، مثل مطوري العقارات والبنوك، تقوم حاليا بتخفيض عدد الموظفين. 
  • تعاني إمارة دبي من أزمة اقتصادية وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والانخفاض النسبي في أسعار النفط، والتراجع المستمر في العقارات وتجارة التجزئة.
  • اتخذت حكومة دبي تدابير لتحفيز الاقتصاد مثل خفض رسوم تجارية معينة وإصدار تأشيرات طويلة الأجل.
المصدر : بلومبرغ
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