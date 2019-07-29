بلومبرغ: تسريح مئات الموظفين في قطاع السياحة في دبي

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن مجموعة جميرا الفندقية الحكومية سرحت مئات الموظفين بسبب التباطؤ في صناعة السياحة في إمارة دبي.

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تدير جميرا الحكومية سلسلة تصل إلى 24 فندقا في ثماني دول.

لكن التباطؤ في صناعة السياحة في دبي دفع الشركة إلى تسريح نحو 500 وظيفة.

تراجع اقتصادي