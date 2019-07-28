مصر تطلب مضاعفة كميات النفط المستورد من الكويت

طلبت الحكومة المصرية تجديد تعاقدها مع الكويت لتوريد النفط الخام، على أن يتضمن العقد الجديد مضاعفة الكمية، وإدخال تعديلات على سلم الاستحقاق.

كمية مضاعفة

مصر تستورد من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 1.2 مليون طن من المواد البترولية شهريًا.

صحيفة الرأي الكويتية نقلت في عددها الصادر، اليوم الأحد، عن مصادر وصفتها بالمسؤولة القول إنه "مع اقتراب انتهاء العقد بين البلدين، طلبت القاهرة رفع تعاقدها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل شهريًا".

مد فترة السداد

فيما يتعلق بالتعديلات التي طلبتها مصر على سلم الاستحقاقات المقررة ضمن بنود العقد الجاري، أشارت المصادر إلى أن القاهرة تفاوض على تمديد فترة السماح من دفع الأقساط، والتي تعقب أولى الشحنات الموردة إلى نحو 16شهرًا، بدلًا من فترة السماح المحددة حاليًا بتسعة أشهر فقط.

المصادر أكدت أن المفاوضات في هذا الخصوص جارية بين الجانبين.

تناقض