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اقتصاد|مصر

مصر تطلب مضاعفة كميات النفط المستورد من الكويت

28/7/2019

طلبت الحكومة المصرية تجديد تعاقدها مع الكويت لتوريد النفط الخام، على أن يتضمن العقد الجديد مضاعفة الكمية، وإدخال تعديلات على سلم الاستحقاق.

كمية مضاعفة 
  • مصر تستورد من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 1.2 مليون طن من المواد البترولية شهريًا.     
  • صحيفة الرأي الكويتية نقلت في عددها الصادر، اليوم الأحد، عن مصادر  وصفتها بالمسؤولة القول إنه "مع اقتراب انتهاء العقد بين البلدين، طلبت القاهرة رفع تعاقدها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل شهريًا".
مد فترة السداد   
  • فيما يتعلق بالتعديلات التي طلبتها مصر على سلم الاستحقاقات المقررة ضمن بنود العقد الجاري، أشارت المصادر إلى أن القاهرة تفاوض على تمديد فترة السماح من دفع الأقساط، والتي تعقب أولى الشحنات الموردة إلى نحو 16شهرًا، بدلًا من فترة السماح المحددة حاليًا بتسعة أشهر فقط.
  • المصادر  أكدت أن المفاوضات في هذا الخصوص جارية بين الجانبين.
تناقض
  • البنك المركزي المصري كان قد أصدر مؤخرًا بيانًا حول أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة من يوليو/تموز 2018 إلى مارس/آذار 2019، أظهر ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 41.6% لتسجل 8.5 مليارات دولار، مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017-2018، وذلك لارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
  • البيان أظهر كذلك انخفاض المدفوعات عن واردات مصر البترولية بنسبة 6.3% لتسجل نحو 8.8 مليارات دولار، مقابل نحو 9.4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق، بسبب انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية بحسب بيان البنك المركزي.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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