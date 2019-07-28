جونسون: مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوربي "فرصة اقتصادية هائلة"

شدد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، على أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوربي (بريكست) سوف يمنح بلاده "فرصة هائلة" لتغيير توجهها الاقتصادي.

وقال جونسون، في كلمة في مدينة مانشستر بشمال البلاد: أعتقد أنها فرصة لتغيير مسلك المملكة المتحدة وجعلنا البلد الأفضل في العالم.. مغادرة الاتحاد الأوربي تعد فرصة اقتصادية هائلة لفعل الأشياء التي ما كان يُسمح لنا بفعلها لعقود.

وعود جونسون

تعهد ببدء العمل على خطط بشأن إقامة موانئ حرة وإعفاءات ضريبية للشركات، وتسريع وتيرة المحادثات فيما يتعلق بصفقات التجارة الحرة في فترة ما بعد بريكست.

تعهد بالاستثمار في التعليم، وحفظ الأمن والنظام، والبنى التحتية للاتصالات، والابتكار التكنولوجي بما في ذلك "صندوق للبلدات" بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.5 مليار دولار) لدعم وسائل النقل، ومشاريع البنى التحتية خارج المدن الكبرى ببريطانيا.

رشوة

جون ماكدونيل، وزير المالية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال وهو حزب المعارضة الرئيسي، اتهم جونسون بتقديم "نفس المال الذي حاولت تيريزا ماي أن ترشو به نواب حزب العمال".

ماكدونيل كان يشير إلى محاولة ماي الفاشلة لدفع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي عبر البرلمان من خلال التعهد بتخصيص أموال جديدة للمناطق الشمالية، حيث يمثل العديد من نواب حزب العمال دوائر انتخابية تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بقوة.

الانسحاب في موعده

جونسون تعهد بسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي بحلول موعد الخروج المؤجل المحدد بـ 31 أكتوبر/تشرين الأول في ظل اتفاق أو بدونه.

جونسون أصر على ضرورة إعادة التفاوض بشأن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، مطالبًا بحذف بند "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا" المثير للجدل والذي يهدف لضمان بقاء حدود أيرلندا مفتوحة.

وزير الخارجية الجديد الذي عينه جونسون، دومينيك راب، صرح لصحيفة التايمز بأن شبكة الأمان ليست المشكلة الوحيدة في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي، التي أصرت بروكسل على أنه لا يمكن تغييرها.

راب: سيكون من غير الواقعي تماما الاعتقاد أنه بعد فشل صفقة ثلاث مرات على الأقل في (البرلمان)… أننا سنطرح كل ذلك جانبا بطريقة ما.

جونسون وبريكست