السعودية.. 20% تراجع في الصادرات غير البترولية

أظهر تقرير الصادرات والواردات السلعية، للمملكة العربية السعودية لشهر مايو/أيار 2019، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، عن تراجع قيمة الصادرات والواردات.

الصادرات السلعية

بحسب التقرير انخفضت قيمة الصادرات السلعية للمملكة في مايو 2019 لتبلغ 88.1 مليار ريال، مقابل 96.4 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 8.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 8.7%.

الصادرات البترولية

انخفضت قيمة الصادرات البترولية في مايو 2019 لتبلغ 70.4 مليار ريال، مقابل 74.4 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 3.97 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.

وقد بلغت نسبة الصادرات البترولية 80% من إجمالي صادرات المملكة في مايو 2019، مقابل نسبة 77.2% في مايو 2018.

الصادرات غير البترولية

انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية في مايو 2019 لتبلغ 17.6 مليار ريال، مقابل 22.0 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 4.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 19.9%.

وقد انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية إلى 20.0% من إجمالي الصادرات في مايو 2019، مقابل 22.8% في مايو 2018.

الواردات

انخفضت قيمة الواردات السلعية للمملكة في مايو 2019 لتبلغ 43.1 مليار ريال، مقابل 48.5 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 5.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 11.2%.

الفائض التجاري

انخفض الفائض في الميزان التجاري للمملكة إلى 44.95 مليار ريال في مايو 2019، مقابل 47.87 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 2.92 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 6.5%.

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