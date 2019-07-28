السعودية.. 20% تراجع في الصادرات غير البترولية

أظهر تقرير الصادرات والواردات السلعية، للمملكة العربية السعودية لشهر مايو/أيار 2019، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، عن تراجع قيمة الصادرات والواردات.
الصادرات السلعية
- بحسب التقرير انخفضت قيمة الصادرات السلعية للمملكة في مايو 2019 لتبلغ 88.1 مليار ريال، مقابل 96.4 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 8.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 8.7%.
الصادرات البترولية
- انخفضت قيمة الصادرات البترولية في مايو 2019 لتبلغ 70.4 مليار ريال، مقابل 74.4 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 3.97 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.
- وقد بلغت نسبة الصادرات البترولية 80% من إجمالي صادرات المملكة في مايو 2019، مقابل نسبة 77.2% في مايو 2018.
الصادرات غير البترولية
- انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية في مايو 2019 لتبلغ 17.6 مليار ريال، مقابل 22.0 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 4.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 19.9%.
- وقد انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية إلى 20.0% من إجمالي الصادرات في مايو 2019، مقابل 22.8% في مايو 2018.
الواردات
- انخفضت قيمة الواردات السلعية للمملكة في مايو 2019 لتبلغ 43.1 مليار ريال، مقابل 48.5 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 5.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 11.2%.
الفائض التجاري
- انخفض الفائض في الميزان التجاري للمملكة إلى 44.95 مليار ريال في مايو 2019، مقابل 47.87 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 2.92 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 6.5%.
أدنى إنتاج نفطي منذ 4 سنوات
- كانت بيانات رسمية أظهرت أن صادرات السعودية من النفط الخام هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إذ بلغت 6.94 مليون برميل يوميا بانخفاض يزيد قليلا على 3% عن الشهر السابق.
- وتراجعت الصادرات حوالي 240 ألف برميل يوميا من 7.18 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.
- انخفض إنتاج النفط السعودي 137 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.67 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، في حين هبط الطلب على المنتجات النفطية 420 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 2.09 مليون برميل يوميا.
- أبقت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم على إنتاجها من الخام دون المستوى المستهدف البالغ 10.3 مليون برميل يوميا، المحدد بموجب اتفاق عالمي تقوده أوبك لخفض إنتاج الخام بهدف تقليص المخزونات ودعم الأسعار.