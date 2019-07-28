ارتفاع فائض تجارة قطر 2.6 في المئة

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 2.6 في المئة على أساس شهري.
التفاصيل
- جاء في بيان وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال يونيو/ حزيران الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.95 مليار ريال (3.8 مليارات دولار).
- كان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 13.56 مليار ريال (3.7 مليارات دولار) في مايو/أيار 2019.
- على أساس سنوي، تراجع الفائض التجاري بنسبة 22.4 بالمائة بالشهر الماضي، مقابل 17.99 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يونيو/حزيران 2018.
هبوط الصادرات وانخفاض قيمة الواردات:
- حسب البيانات، هبطت الصادرات القطرية بنسبة 3.4 في المئة على أساس شهري إلى 22.01 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقابل 22.79 مليار ريال (6.3 مليارات دولار) في مايو/أيار السابق له.
- أظهر الميزان التجاري، انخفاض قيمة الواردات بنسبة 12.4 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي إلى 8.06 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، من 9.197 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) في الشهر السابق له.
- تعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.