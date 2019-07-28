ارتفاع فائض تجارة قطر 2.6 في المئة

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 2.6 في المئة على أساس شهري.

التفاصيل

جاء في بيان وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال يونيو/ حزيران الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.95 مليار ريال (3.8 مليارات دولار).

كان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 13.56 مليار ريال (3.7 مليارات دولار) في مايو/أيار 2019.

على أساس سنوي، تراجع الفائض التجاري بنسبة 22.4 بالمائة بالشهر الماضي، مقابل 17.99 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يونيو/حزيران 2018.

هبوط الصادرات وانخفاض قيمة الواردات: